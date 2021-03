Cerca de las 00.45 de este lunes, una explosión generó un impresionante incendio en la refinería de la petrolera estatal Pertamina, ubicada en la provincia indonesia de Java Occidental. Aún no se sabe con certeza qué ocasionó el incidente, pero al coincidir con una tormenta eléctrica, se cree que podría haber sido producto de un rayo.

En cuanto a las primeras cifras de afectados, hay al menos 20 heridos, cinco de ellos con quemaduras graves. Asimismo fueron evacuadas cerca de 1000 personas hasta el momento.

La compañía intenta controlar el fuego en la refinería de Balongan con poco éxito. Cabe destacar que la planta es capaz de procesar 125.000 barriles de petróleo al día. Su presidente ejecutivo, Nickle Widyawati, destacó el trabajo que están realizando 10 camiones de bomberos. “Hemos detenido las operaciones para evitar que el fuego se extienda y estamos haciendo todo lo posible para controlar las llamas”, aseguró

El fuego se mantuvo durante toda la noche y esta mañana, mientras en la televisión y redes sociales se replican las imágenes del fatal suceso: columnas naranjas y negras de humo impactan y ahuyentan a los pobladores cercanos. Todavía no hubo anuncios específicos respecto de cuánto tiempo podría llevar el control del episodio, pero se especula que no será sencillo ni en un plazo inmediato.

Por otro lado, Widyawati dijo también que las cadenas de suministro no se verán afectadas por el accidente. En ese aspecto, tranquilizó a la población al asegurar que no es necesario realizar compras de emergencia, ya que no existe riesgo alguno de desabastecimiento.

Con información de EFE y Télam.