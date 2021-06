A los 65 años murió el gran campeón Sergio Víctor Palma. Estuvo dos semanas internado por coronavirus en Mar del Plata.

Palma estuvo internado en el Hospital Interzonal General de Agudos por su contagio de Covid-19 y sus complicaciones.

Sergio Víctor Palma, acompañado por su mujer, Obieta. (Foto: Télam/Archivo) Télam | Sergio Víctor Palma

El ex campeón del Mundo en 1980 de la categoría supergallo había sufrido un ACV y Mal de Parkinson.

Desde sus complicaciones de salud, Palma contó que tenía serias dificultades incluso en su estabilidad.

“No puedo trabajar, no trabajo y eso me desorienta. El Parkinson no mata a nadie, pero dificulta el buen vivir. Mi salud se deteriora por un proceso neurodegenerativo que se da en las células negras que necesita el cuerpo humano. Por eso tomo dopamina sintética, para compensar esa carencia, pero tengo limitaciones en la estabilidad, en el habla y en la deglución”, había confesado en una entrevista con Télam en febrero del 2020.

El título mundial de Sergio Víctor Palma

El 9 de agosto de 1980, el chaqueño tuvo su noche triunfal ante el estadounidense Leo Randolph.

En el Coliseo de Spokane, Washington, se enfrentó ante el campeón de la categoría supergallo de la Asociación Mundial de Boxeo.