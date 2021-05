“Necesitamos gente que sepa y nos hacen perder mucho tiempo”, opinó Eduardo Duhalde sobre el gabinete del presidente Alberto Fernández, y dijo que está compuesto por gente “muy nueva” en la política.

“Es un Gobierno en el que la gente es muy nueva. Es muy nueva la que está en los cargos de decisión, y mientras se aprende… En un momento de crisis lo que corresponde es elegir gente muy experimentada y no es lo que ha pasado. Necesitamos gente que sepa y nos hacen perder mucho tiempo”, dijo Duhalde a Clarín.

Para el exgobernador, Argentina atraviesa “una situación muy complicada y compleja” por la segunda ola de coronavirus. “Estamos atravesando el momento más crítico de la historia moderna del país”, consideró.

Eduardo Duhalde y Alberto Fernández en las oficinas del presidente (Foto: Prensa Fernández)

“Hay momentos en que ninguna de las soluciones que tenés es buena. Cuando las cosas están tan mal, nada de lo que se puede hacer es bueno. Ese es el momento que estamos viviendo. Uno hace lo que puede en una situación muy difícil”, agregó.

Sobre su relación con Alberto Fernández, Duhalde dijo que era “normal”. “Es una relación normal en cuanto a que cada vez que le escribo me contesta, o hablo por teléfono. Permanentemente estoy mandándole mensajes de Whatsapp, él me contesta”, reveló.

Y sobre su vínculo con la vicepresidenta Cristina Kirchner, contó: “Nos reunimos, tenemos confianza. Tengo confianza con ella, le he dicho lo que yo pensaba de la grieta, por ahí ella tiene una opinión distinta”.

Y se explayó sobre la “grieta”. “Hay que tratar de no pelearse más” con los dirigentes de otros espacios políticos, consideró, y sumó: “Si no nos ponemos de acuerdo los argentinos, Argentina va a seguir cayendo, y eso es dramático”.

“La pelea entre los argentinos hace que estemos cada vez peor. El Gobierno y la oposición están en una pelea permanente que comienza cada vez que gana un presidente y le hecha la culpa al otro. La gente cuando elige a sus gobernantes no es para que le cuenten la historia que conocen, sino para ir a lo que no existe ¿Sabés qué no existe? El futuro”, marcó Duhalde, quien también opinó que “la dirigencia política para nada está a la altura de la circunstancia”.

“Se viven peleando, uno le hecha la culpa al otro. En situaciones críticas no podes tratar de sacar al país adelante y además pelearte permanentemente con los demás. Esto hay que descartarlo absolutamente si queremos salir adelante”, reiteró.

Y amplió: “No estoy de ningún lado de la grieta, estoy en lo que siempre estuve que es tratar de unir a los argentinos. La gente está muy angustiada por la peste, pero también por la situación que vive. Si no se ponen de acuerdo los políticos en un momento en que toda la gente está sufriendo, entonces no se van a poner de acuerdo nunca y vamos a estar cada vez peor”.

El conflicto por la presencialidad

Sobre la disputa judicial entre los gobiernos nacional y porteño por la presencialidad en las escuelas, dirimido el martes por el fallo de la Corte Suprema —favorable a la Ciudad— Duhalde dijo: “Estoy en desacuerdo con todo lo que no sea ponerse de acuerdo y buscar consensos. Lo haga quien lo haga. El tema no es quién lo hace, el tema es que vivimos haciendo eso”.

Clases presenciales en pandemia (Foto: Gobierno de Santa Fe) Gobierno de Santa Fe | Gobierno de Santa Fe

“Creemos que así ganamos para la próxima elección, pero la que pierde es la gente. Yo jamás goberné con grieta, y goberné muchos años. Creen que es más importante una elección electoral que tratar de ayudar para salir”, lanzó.

Agregó: “Cuando hay problemas hay que buscar dirigentes hábiles para solucionarlos, y no pasa eso. No hay consensos para nada y siempre estamos en la misma historia”.

Y en pos de esa conciliación que promueve, Duhalde contó también que ya pidió “una audiencia al Presidente de la República, como presidente del Partido Justicialista”, y que buscará también reunirse con el exmandatario Mauricio Macri para mediar e intentar alcanzar “un acuerdo para trabajar unidos en cinco o seis temas que realmente afligen a la sociedad”.

“Si tenemos problemas con los presidentes porque los dos quieren salvar problemas de los que se los acusa, dejemos un paraguas sobre esos temas, dejémoslo para más adelante. Dediquémonos a resolver los problemas de la gente, no de los presidentes o expresidentes”, cerró.