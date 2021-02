Tras el escándalo por el vacunatorio VIP donde se inocularon unos 70 funcionarios, asesores y periodistas, el ex presidente Eduardo Duhalde tomó distancia de los funcionarios del gabinete de Alberto Fernández que fueron inoculados en el vacunatorio VIP y que suscitó del Ministerio de Salud la salida de Ginés González García.

El ex presidente Eduardo Duhalde fue uno de los nombres más llamativos que figuró dentro de la lista de vacunados VIP por pedido del Ministerio de Salud, difundida este lunes por el propio Gobierno, junto a su esposa, Hilda “Chiche” González, y dos de sus hijas, María Eva y Juliana, además de su secretario, Carlos Mao.

Vacunación VIP: Eduardo Duhalde aseguró “yo no gestioné ninguna vacuna, que explique el Gobierno qué pasó”

“Yo no gestioné nada, el que tiene que dar explicaciones es el Gobierno”, fue la única pregunta que respondió el ex presidente, quien evitó seguir respondiendo.

Por su edad, él y su esposa “Chiche”, ex diputada y senadora nacional, figuran entre los mayores de 70 años que podrían estar habilitados a darse la Sputnik V. No obstante, no se vacunaron pidiendo turno, sino por decisión del Ministerio de Salud, que los incluyó en el listado de “esenciales” que Carla Vizzotti, nueva ministra, pidió difundir cuando asumió en el cargo el sábado pasado.

Entre la lista de nombres de los inoculados VIP se encuentra el ministro de Economía, Martín Guzmán; el ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá; el ex gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli; el procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; el vocero de prensa de Presidencia, Juan Pablo Biondi; entre otros.

Eduardo Duhalde y Alberto Fernández (Foto: Clarín)

Antes del escándalo del Vacunatorio VIP, Duhalde venía criticando duramente la gestión de Alberto Fernández. “Alberto no está bien, no se puede gobernar así. Para hacerlo bien uno tiene que designar un ministro y decirle ‘formá el equipo y traémelo’. No podés elegirlo y que Cristina Kirchner decida quiénes son los que lo van a acompañar”, sostuvo el ex presidente.

Duhalde añadió: “No hay psiquis que aguante tantos golpes diarios. Uno no se da cuenta que es demasiado el esfuerzo psíquico para un gobernante”. Y sobre Cristina, fue contundente: “No sabe gobernar, nunca tuvo condiciones. Nosotros lo elegimos a Alberto, no a ella”.