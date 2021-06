El expresidente Eduardo Duhalde hizo varias declaraciones públicas estas últimas semanas. En la última de ellas reveló que mantiene un diálogo con la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, que se encamina como una posible candidata de Juntos por el Cambio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En una entrevista que brindó a Radio Del Plata, Duhalde comentó: “Hablé con Patricia Bullrich, hace mucho no lo hacía y me dijo que hay que empezar a conversar. Sin diálogo no hay posibilidades”, afirmó.

En la misma línea afirmó que si bien habla “con toda la oposición”, no lo hace “con Macri” de quien opinó que su forma de pensar es “sorprendente”.

También habló sobre las disputas constantes entre el oficialismo y la oposición y manifestó: “Todo es una agresión permanente y así no se puede”.

Y agregó: “El que quiere el encuentro de los argentinos, debe criticar a las políticas pero no a las personas. Si no nos juntamos los argentinos, por lo menos tenemos que buscar el consenso en algunas cuestiones”.

“El Gobierno tiene la misma actitud de pelear, de agredir. El que gana gobierna y el que pierde, no quiere que ese gobierne”, concluyó el ex jefe de estado.