Patricia Bullrich reflexionó sobre la interna de Juntos por el Cambio de cara al armado político para las próximas elecciones, después de reunirse este lunes con Horacio Rodríguez Larreta en el Centro Cultural Recoleta, y acordar bajar el tono de la pelea pública.

“No tengo ni edad ni ganas de pelearme por un cargo. El país no merece que Juntos por el Cambio plantee esto. Hay que solucionarlo sí o sí, de la mejor manera posible, para que todos los actores que podemos tirar del carro lo hagamos de la mejor manera. Veamos dónde cada uno puede tirar mejor, yo me adapto a lo que sea”, dijo Bullrich a TN.

Parte del conflicto tuvo que ver con la posición de María Eugenia Vidal, quien adelantó que no buscará nuevamente el cargo de gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, pero no descartó ser candidata en la Ciudad.

“Que Vidal se mude de distrito no ayuda”, había dicho Bullrich hace unos días, pero tras la reunión con Rodríguez Larreta prefirió bajar el tono.

“Yo voy a pelar por causas y todo Juntos por el Cambio tiene que pelear por causas. Que a cada uno le toque donde le toque. Yo no tengo ganas de pensar que una elección entre nosotros”, agregó la exministra de Seguridad.

“Si tenés un equipo, pongamos a todas las personas que pueden dar batalla en la cancha. ¿Vamos a pelear todos en un mismo lugar? Dispersémonos de la mejor manera, juguemos todos. Tenemos gente en todo el país. Creo que tiene que haber un equipo. Siento eso”, sumó.

Fuego cruzado

Mientras que hacia adentro busca la unidad, en cuanto al oficialismo Bullrich no se guarda nada. En la entrevista volvió a polemizar con el exministro de Salud Ginés González García por el contrato con Pfizer.

“Dije algo muy concreto: lo que pidió Ginés fue la existencia de un socio local, o de una llamada, entre comillas, transferencia de tecnología, que es nada más y nada menos que un mecanismo de facilitación para tener control sobre, no solo el proceso vacunatorio, sino también el precio final de la vacuna”, remarcó.

Y agregó: “Son mecanismos que ya vimos, con Lázaro Baez por ejemplo. Era para beneficiar a algunos amigos”.

Y con respecto a la traba en el contrato con Pfizer, lanzó: “¿Quién dictó la palabra “negligencia” que fue la traba final? El ministro, porque ningún diputado toma por sí solo esa decisión sobre una ley”.

Sobre la reunión de este martes, cuando los representantes de los laboratorios que fabrican vacunas contra el COVID darán explicaciones en Diputados, dijo: “Quiero una explicación más razonable, no que el presidente me diga que no pudo cambiar una palabra de la ley. Tenía unanimidad de la oposición y del Gobierno. Mañana (por este martes) lo van a tener que explicar bajo juramento de verdad, que es lo más importante”.

Bullrich también responsabilizó a Alberto Fernández por el contrato fallido: “Yo si soy presidenta lo llamo al ministro de Salud diez veces por día para que firme el contrato, y si no lo hace, lo corro hasta el último rincón de la Casa Rosada para que lo haga”.