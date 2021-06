En el marco de las próximas elecciones legislativas, el ex presidente Eduardo Duhalde se refirió a la gestión que lleva adelante Alberto Fernández, asegurando que va “a tratar por todos los medios que este Gobierno no pueda seguir gobernando” ya que considera que “no tiene capacidad para hacerlo”.

“Claro, ganando la elección quiero decir. Yo creo, sinceramente, que si no nos unimos los argentinos es muy difícil salir”, manifestó en declaraciones a Crónica.

El ex mandatario nacional aún no confirmó su candidatura pero anticipó que trabaja para construir una alternativa política en la que confluyan diferentes espacios. “Hasta finales de este mes estoy tomando la decisión de cómo vamos a jugar pero la idea es tratar de lograr la unidad de los argentinos”, indicó.

“Yo sé que para la mayoría es una utopía, pero he hablado con todos los partidos, me falta hacerlo con el presidente del Partido Justicialista (Alberto Fernández), que no sé para qué es presidente si no se ocupa del partido. Hoy mismo le escribí que si no se puede ocupar porque tiene mucho trabajo que designe a otro compañero. Todavía no me respondió, espero que mañana lo haga”, expresó.

Las críticas a Cristina Kirchner y Alberto Fernández

En medio de su entrevista televisiva, Duhalde arremetió contra Cristina Kirchner, con quien aseguró que “no podría estar”. La definió como “la presidenta de la República” y “una persona que se cree de izquierda”, y confirmó que la vicepresidenta “no quiere a Perón”.

Sobre la gestión que lleva adelante Alberto Fernández, manifestó que: “Parece que Alberto bajó de Sierra Maestra, y lo conozco a Alberto, es un gran amigo mío y yo no reniego de los amigos, pero lo que pretenden es una cosa que no tiene que ver con el peronismo, que es el gran movimiento del centro”, sostuvo.

