Eduardo Duhalde defendió las PASO y apuntó contra la interna oficialista: “Son unos imbéciles”

A dos semanas del cierre de listas, las internas en las distintas coaliciones siguen al rojo vivo. Este sábado, Eduardo Duhalde opinó de las PASO, criticó las peleas dentro de la coalición gobernante y apuntó contra La Cámpora.

“Somos hermanos de patria y no tenemos que pelearnos. Los que queremos la unidad de los argentinos tenemos que dar el ejemplo. Es una vergüenza lo que está pasando. Son unos imbéciles, no hay que pelearse más, por favor”, expresó el expresidente de la nación en diálogo con Radio Mitre.

En esa línea, el histórico dirigente peronista exigió “terminar con esta pelea estúpida” y afirmó que el ciclo de la vicepresidenta Cristina Kirchner y de La Cámpora llegó a su fin, por lo que apuntó también contra Máximo Kirchner, uno de los referentes de la organización: “No le veo futuro político, nunca ha gobernado nada”.

El exmandatario afirmó que el presidente Alberto Fernández no sabe gobernar y aprovechó para pedir por precandidatos que con experiencia de gestión.

“Tiene que gobernar gente que sepa. Los que no tienen experiencia no pueden gobernar, porque no se puede ir a aprender en una crisis”, aseveró.

Duhalde y su postura ante las PASO

Consultado por las internas políticas de cara a las próximas elecciones, Eduardo Duhalde se manifestó a favor de las PASO. “El candidato único huele a dedo y eso no sirve en política. Para mí lo mejor es que la gente elija. Tampoco soy un fanático de las PASO, pero en este momento en particular serían un buen elemento”, sostuvo.

Ante la pregunta puntual acerca de qué dirigente del oficialismo preferiría que sea el candidato del Frente de Todos, Duhalde evitó dar definiciones y se limitó a señalar que “sea [Sergio] Massa o [Daniel] Scioli, por lo menos tienen un aprendizaje”.

“Hay gente dentro de cada fuerza política que tiene conocimiento. El sabio más sabio, el hombre que escribió más libros, el hombre que da más conferencias en una materia, capaz que no sirve para ser ministro porque a muchos les falta algo que es la capacidad de gestionar un ministerio. No saben hacerlo”, cuestionó.