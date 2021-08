Cristina Pérez es la referencia del noticiero de Telefe en el prime time desde hace casi 20 años junto a Rodolfo Barili.

Su trayectoria le valió el reconocimiento de todos sus colegas, convirtiéndose así en una de las comunicadoras más reconocidas del país. Sin embargo, como todo el mundo, detrás de la pantalla está la vida de una persona común, con elecciones y aspiraciones.

La conductora sostuvo que, con 48 años, ya no tiene deseos de ser madre. “Me sucedió en un par de parejas, donde la ruptura fue por ese tema. Hay que saber aceptar cuando en una relación se tienen rumbos distintos”, comentó en diálogo con La Nación.

Rodolfo Barili y Cristina Pérez en Telefé (Clarín).

“De pronto, él quería tener hijos y yo no, y los dos estábamos en nuestro derecho en desear lo que deseábamos”, recordó.

“Estoy sola. Me encantaría enamorarme, extraño ese estado, pero es algo que yo no controlo”, señaló la conductora.

Sin embargo, reveló que alguna vez lo evaluó, pero que no se trataba de un deseo propio: “Las dos o tres veces que me sucedió, me di cuenta que era porque amaba mucho a un hombre, pero en cuanto me veía a mí misma siendo madre, inmediatamente volvía a mi parecer primero”.

Recibió algunas críticas por su decisión de no procrear, pero las desestimó a todas: “No hubiera hecho nada de lo que hice si hubiese tenido en cuenta el aval de los demás”.

También opinó “que hay modelos sociales y se confunde el mandato con el propio ser” y que “no existe un manual de vida o algo predeterminado”.

Además, detalló que algunos de sus allegados le confesaron que no se “sintieron plenos” por ser padres, mientras que otros pudieron atravesar aquella felicidad. “No eran felices al haber traído una vida al mundo y eso, públicamente, se dice menos aún”, contó.