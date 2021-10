Finalizada la tercera semana de Bake Off Argentina, el programa de los pasteleros que se emite por Telefe tuvo una noche de domingo de terror. Es que, no solo los concursantes tuvieron que hacer una preparación con esta temática, sino también un nuevo participante quedó fuera del certamen.

Después de la salida de Gabriel y Belén, nuevamente un pastelero tenía que abandonar el programa, pero antes los participantes recibieron la consigna por parte de Paula Chaves, su conductora, quien les indicó que el desafío era “preparar una torta de terror y diez cake pops acordes”.

Sin embargo eso no era todo, la torta que debieron realizar en dos horas y media tenía que tener doce centímetros de alto, un sabor de bizcochuelo y dos rellenos elaborados. Aunque, Emiliano, Silvina, Gianlucca y Hernán, gozaron de minutos adicionales por haber demostrado durante la semana un buen desempeño en la cocina.

La que no tuvo la mejor performance fue Celeste, por lo que Damián Betular, uno de los tres jurados, notó su malestar al instante por lo que le preguntó: “¿Estás bien?, a lo que ella conmocionada le contestó: “Estoy media caída, sí. Temas de casa, estoy extrañando mucho”. “Es dificil, pero es un ratito, después uno vuelve a casa a cocinar y a la vida que tenía... Así que no tires la toalla”, le respondió comprensivo.

A pesar de esto y el ánimo que le dieron sus compañeros, Celeste fue eliminada del reality. “La verdad es que estoy contenta, más allá de que yo soy re llorona, creo que se dieron cuenta. Me emociona mucho haber pasado por acá, porque ya desde el momento del casting me di cuenta que es esto”, expresó.

“Le contaba a mi marido que siempre admiraba a las personas que desde chicos tenían en claro qué es lo que querían hacer y qué es lo que les apasionaba. Y yo siempre fui probando, yendo y viniendo, no terminaba de encontrar qué era lo que realmente quería hacer. Y me di cuenta que me encanta, haber tenido la posibilidad de cocinar todos los días, es espectacular esta experiencia”, finalizó emocionada.