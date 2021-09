Después de la gala del domingo en la que Belén fue eliminada tras su torta fallida en formato sol y por la que se convirtió en meme, el comienzo de esta semana no fue fácil. Es que, además del pedido del desafío de preparar una torta cocktail, una participante faltó al programa.

Gianluca se consagró como el pastelero del día. (Instagram/@gianbakeoff)

Dos horas reloj, su bebida alcohólica preferida y además dos rellenos y una salsa fueron los requisitos para cumplir el reto de la noche de este lunes. Sin embargo, no es algo sencillo mezclar el alcohol con otros ingredientes.

“Trabajar con alcohol es muy difícil. Los ingredientes no reaccionan bien al alcohol. Tengan en cuenta técnicamente como trabajar con el alcohol para obtener los mejores resultados”, indicó Dolli.

Por su parte, Betular agregó: “Es una torta o una preparación inspirada en un cocktail, así que tienen que ser pasteleros fusionados con bartender. Lo que tienen que hacer es darle su toque a su preparación, en la decoración, en el sabor, el toque de cada uno de ustedes”.

Torta cocktail de Emiliano a base de Campari. (Instagram/@emilianobakeoff)

Desde Negroni hasta mojito y Piña Colada fueron algunos de los tragos que eligieron, pero no a todos les fue bien. Emiliano, quien realizó un bizcochuelo de naranja con almíbar de Campari con una crema de Campari y mousse de ginebra se pasó de alcohol y no logró convencer al jurado.

Sin embargo, hay dos concursantes que se llevaron todos los elogios. Gianluca y Charlie, fueron los mejores de la noche, pero fue Gianluca quien se inspiró en una sangría y se consagró como pastelero del día.

Quién fue la participante que no participó del programa

Minutos antes de comenzar con el programa, fue Chaves fue quien comunicó que Paula no participaría por problemas de salud, por lo que la concursante no tardó en salir a aclarar desde sus redes sociales cuál era el motivo de su ausencia.

Paula tuvo su noche de presentación en "Bake Off". .

“Hoy tuve otro shock anafiláctico por una buscapina que casi me manda al más allá”. Hoy pasó esto, asique me perdí la TORTA COCKTAIL. Iba a hacer SEMEN DE PITUFO. Todavía pienso por qué no me morí”, escribió en su cuenta de Twitter y agregó: “Me estaba batallando entre la vida y la muerte (les juro que no es chiste) mientras lloraba porque decía lpm Twitter se muere con mi torta de esperma de pitufo”.