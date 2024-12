Quién fue la gran ganadora de Bake Off Famosos

Bake Off Famosos fue un programa que brindó felicidad y dulces en la noche. Luego de ver un episodio de Margarita, los platillos y dinámicas entre los participantes brindaban un nuevo color a Telefe.

Bake Off Famosos: cómo fue el episodio inspirado en Argentina

Ahora bien, tras dos meses de puro sabor, este 16 de diciembre culmina la edición con la gran final. En esta oportunidad, Cami Homs y Cande Molfese tuvieron su mano a mano en la última prueba creativa para quedarse con el gran premio. ¿Quién lo logró?.

En qué consistió el desafío creativo final de Bake Off Famosos

El capítulo inició con el regreso de las finalistas a la carpa en compañía del jurado. “Voy a dar todo mi amor y disfrutarlo como nunca”, expresó Cami Homs con suma emoción de participar a la gran final.

Cami Homs en la final de Bake Off Famosos

Seguidamente, las finalistas dieron algunas palabras antes de empezar el gran desafío. “Las dos dijimos: queremos disfrutar. Quiero agradecerle al jurado por confiar en mí y ahora solo queda disfrutar”, aseveró Cande Molfese.

Luego de las emociones, Wanda Nara anunció el desafío creativo, que consistía en realizar una torta de tres pisos que representara su recorrido en la competencia. La misma debía tener decoración, dos rellenos elaborados y nuevas técnicas.

El tiempo estipulado para el último gran platillo fue de cuatro horas, la mayor cantidad de horas presentada en el programa. Allí, lograron disfrutar al máximo su tiempo en la carpa, al punto que tomaron un poco de espumante.

Un detalle no menor es que los expasteleros se encontraban fuera de la carpa para celebrar el cierre del programa. “Me sacaron esas dos pende*** de mier** ¿Podés creer?”, masculló Vero Lozano, la última participante en quedar eliminada.

Cómo fue la devolución del jurado

Pasada las cuatro horas del desafío, las pasteleras presentaron sus tortas que representaban su tiempo en Bake Off Famosos. Durante su tiempo con el jurado, Cami Homs y Cande Molfese se mostraron emocionadas por su estancia en la carpa.

“Ya me siento totalmente satisfecha. Haber llegado hasta es un logro que jamás hubiese imaginado. Laboralmente, es lo máximo que me pasó... No quiero seguir hablando porque voy a llorar mucho”, confesó Homs entre lágrimas.

Esta emoción por la cocina se vio reflejada en las dos tortas, quiénes contaron con grandes devoluciones. “Para mí sos una gran mujer, superaste muchas adversidades difíciles (...) con una mirada, nos entendemos y te quiero mucho”, dijo Molfese con mucha emoción a Maru Botana.

Quién ganó Bake Off Famosos

Finalmente, luego de unas tortas exquisitas, el jurado tomó la decisión final. Allí, frente a todos los participantes de la edición, comunicaron quién fue la gran ganadora de Bake Off Famosos: Cande Molfese.