Una familia Vega, de Cipoletti, Río Negro, puso en venta su auto, un Peugeot 208, modelo 2018 para juntar el dinero para un medicamento que necesita un familiar que padece cáncer. Sin embargo fueron estafados, ya que el comprador del vehículo les pagó con cheques que eran robados.

Ana Lorena Cuevas, publicó el anuncio en Facebook un mes atrás. Se comunicó con ella un joven de apellido Kostich y quedaron en encontrarse en la tienda de ropa donde trabajaba la mujer.

En el comercio, la mujer le mostró el auto y el joven les pagó 1.800.000 pesos en cheques. Según publicó LM Neuquén, el marido de la mujer, Alejandro Ariel Vega, verificó los cheques pero cuando quisieron cambiarlos en Neuquén se dieron cuenta que eran robados y el dueño había hecho la denuncia en General Roca.

Como los cheques no servían, la familia intentó comunicarse con el comprador, pero aseguraron que literalmente “se lo tragó la tierra”. “No existe más su Facebook, nada. Se nota que el tipo es un experto”, dijo Vega.

El auto fue denunciado por estafa pero la familia lo busca incansablemente: “Hace 18 días que no paro de buscarlo. Llegué hasta Neuquén y ubiqué a los Kostich, pero son muchísimos; y el gitano que lo compró para que se fue a Tierra del Fuego. Pero el auto está acá, lo tienen escondido en algún lado”, comentó Alejandro.

Además agregó: “La Justicia archiva este tipo de causas, las estafas, porque son cosas menores. Pusimos abogados, fuimos a la Comisaría Cuarta y al Juzgado Penal 2. Ya hicimos todo lo que nos pidió la Justicia. Pero si uno no lo busca, no lo encuentra”, dijo Vega.

El auto es un Peugeot 208, modelo 2018, dominio Quien tenga alguna información o quiera ayudar a la familia a encontrar el Peugeot 208 dominio AC 552 TE. Foto: LM Neuquén

Se radicó la denuncia por estafa y otra más para dejar constancia que el auto está en poder de una persona que no es el titular del vehículo. Sin embargo, la familia Vega no tiene consuelo: “Para nosotros es una pérdida grande. Íbamos a tener la plata para ayudar a mi hermano y a mi cuñada; y terminábamos la casa. Ahora no lo podemos hacer”, finalizó Vega.

Quien tenga alguna información o quiera ayudar a la familia a encontrar el Peugeot 208 dominio AC 552 TE, denunciado por estafa, puede comunicarse al 299 6290157 o difundir la imagen publicada.