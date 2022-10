Femicidio de Agustina Fernández: el robo habría sido dateado

La investigación del crimen de Agustina Fernández, la estudiante que fue atacada violentamente en Cipolletti, gira en torno a un robo “dateado” al departamento del amigo de la joven, Pablo Parra, quien fue el primer sospechoso del caso.

A tres meses de la muerte de la joven, en primer lugar las autoridades creían que Parra se encontró con Fernández en su departamento y allí ocurrió el violento episodio que terminó con la vida de la estudiante de Medicina. Pero hasta el momento no hay indicios de que el amigo de Agustina sea el culpable.

Aunque no es seguro, se sospecha que el asesino ya no se encuentra en la región. El caso sigue impune, ya que no hay pruebas suficientes como para poder determinar lo que pasó el día de la tragedia. Sin cámaras, sin testigos y con una muestra de ADN del supuesto criminal es imposible llegar a una conclusión.

¿Qué había declarado Parra con respecto al crimen de Agustina?

Según el testimonio de Parra, todo pasó el 2 de julio, entre las 19:30 hs y las 20:15 hs precisamente. Esto fue verificado por las autoridades, ya que una de las personas que forma parte de la investigación, aseguró haber visto al joven en uno de los lugares que nombró.

El amigo de Agustina se convirtió en el primer sospechoso del caso, ya que él fue el último que vio con vida a la joven. Por esa razón, hicieron un exámen de ADN para ver si coincidía con el material genético que fue encontrado en las uñas de la víctima.

Agustina Fernández, la joven pampeana asesinada en Cipolletti. Foto: Silvana Cappello

Según los profesionales, el ADN corresponde a un hombre, pero no es Parra el principal sospechoso. El resultado fue contundente, pero la investigación sigue abierta ya que, hasta el momento, no hay pistas certeras.

La investigación gira en torno a un robo “dateado”

Según las fuentes, se cree que el asesino de Agustina fue directamente a ese departamento porque sabían que Parra guardaba dólares en algún rincón de su vivienda, ya que él publicó varias veces en sus redes sociales que quería comprar dólares.

Además, se cree que se trató de un robo “dateado”, con un sólo objetivo: robar toda la plata mientras Parra no estaba en su hogar. Por eso, el asesino habría esperado a que el joven saliera del departamento para poder ingresar, pero nunca pensó que Agustina estaría allí. Entonces, al entrar a la vivienda todo se descontroló y terminó en una tragedia.