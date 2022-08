Hoy 2 de agosto se cumple un mes del ataque que sufrió la joven pampeana, Agustina Fernández, en un departamento ubicado en Cipolletti, y que le costó la vida posteriormente. Aún así, todavía no se pudo dar con el culpable y la familia convoca una nueva movilización por ella.

Hasta el momento, sólo pudieron elaborar un identikit del criminal. La primera hipótesis establece que la agresión que recibió fue por parte de unos ladrones que ingresaron a la vivienda donde ella estaba. La golpearon en la cabeza y la dejaron desangrándose allí.

Esto no pasó en su departamento, sino que ocurrió en el de su vecino y amigo, Pedro Parra, en quien también recayeron varias sospechas, pero no hay pruebas suficientes en su contra como para detenerlo.

Asesinato de Agustina Fernández: marcharán en Cipolletti a un mes del ataque

Silvana Cappello, madre de Agustina, a través de su cuenta de Facebook informó que habrá una marcha por su hija en la ciudad donde perdió la vida el próximo viernes 5. El punto de encuentro será en la plaza de la Justicia a las 18:00 horas.

En diálogo con La Mañana de Cipolletti también difundió la noticia y solicitó apoyo de la Universidad del Comahue, a donde asistía la víctima. “En la marcha de Santa Rosa, vi mujeres con hijos acompañándome. Yo a la mía ya no la tengo, pero nadie está exento y es algo que no podemos tolerar. Necesitamos una respuesta como familia”, reclamó.

La madre de Agustina Fernández convoca una marcharán en Cipolletti por su hija. Foto: Captura de pantalla

Su objetivo es, al grito de Ni Una Menos, hacer presión para que no tengan impunidad el o los asesinos de su pequeña y que se elabore una marcha pacífica. “Agustina era una chica a la que no le gustaban los disturbios. Pero no vamos a parar, necesitamos justicia”.