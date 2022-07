La pérdida de un hijo es un dolor muy grande para un padre y difícil de atravesar. Este es el caso de Silvana Cappello, madre de Agustina Fernández, la joven pampeana asesinada en Cipolletti, Río Negro. A través de sus redes, publicó una foto donde compartía un momento con su hija, uno de los últimos que tendrían juntas.

La idea era estudiar medicina en la ciudad rionegrina y tener un futuro profesional. A través de Facebook, Silvana mostró la imagen de ambas yendo hasta allí en búsqueda de los sueños de la muchacha. “Ese 9 de Febrero viajamos por tu sueño hacia Cipoletti, lloraste la mitad del camino, decías ‘maaa, me da miedo’”, arrancó relatando.

Aquella vez fueron desde La Pampa hasta la ciudad de Cipolletti en auto con el fin de encontrar un alquiler, ya que Agustina iba a retomar la carrera con clases presenciales. Al lograr su cometido, ese mismo día se volvieron en colectivo.

El desgarrador recuerdo que Silvana tuvo de Agustina, su hija asesinada en Cipolletti. Foto: Captura de pantalla

Continuó narrando: “Ese día lo terminaste feliz alquilando tu departamento, feliz de haber pisado la sede Toschi Medicina. Volvimos cansadas y agarradas de la mano en el colectivo. Me falta todo... me haces falta, no me puedo resignar, te quiero acá conmigo”.

Si bien no había mucha oferta de alquileres, finalmente la joven pampeana se decidió por un lugar ubicado en el complejo de la calle Confluencia al 1300. Se dispuso a hacerlo su hogar, sin imaginar que su vida terminaría allí.

Justicia por Agustina: el asesino de Cipolletti sigue sin ser encontrado

La búsqueda del o los responsables por el asesinato de Agustina siguen sin aparecer. Silvana continuará exigiendo Justicia y adelantó que viajará nuevamente al lugar del crimen en agosto para hacer presión.

La Fiscalía de Cipolletti elaboró un identikit, o sea, retrato digitalizado del presunto autor del crimen, para intentar acelerar la investigación. Ese dibujo se realizó en base a los aportes de los testigos y de las cámaras de seguridad de la zona cercana al departamento donde la pampeana fue asesinada.

Así se vería el asesino de Agustina Fernández. Foto: LMNeuquén

El criminal tendría entre 20 y 30 años, y lo que llama su atención es que el dibujo es preciso y hay datos de su fisionomía que son bastante particulares, con lo cual es casi imposible que se repita en varias personas.