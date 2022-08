A un mes del crimen de Agustina Fernández, la joven pampeana que fue asesinada en Cipolletti, la autopsia reveló datos de suma importancia para dar con el culpable. Los restos de ADN hallados descartarían a Pablo Parra como el culpable, quien la encontró luego del ataque y estuvo entre los sospechosos.

Según informó LM Neuquén, el Laboratorio Regional de Genética Forense de Bariloche, esta semana analizó el material genético que había en la uña del dedo índice de la mano derecha de la víctima y en la del dedo pulgar de la mano izquierda.

En los dos casos “se obtuvo un perfil genético mezclado, perteneciente a la mezcla de material genético de por lo menos dos individuos. En el mismo se puede observar en forma mayoritaria y completa el perfil genético obtenido de la muestra de la víctima y en forma parcial y con baja amplificación el perfil genético de otro individuo”.

Pablo Parra fue descartado como el posible femicida de Agustina Fernández

Según un informe elaborado por la directora del Laboratorio, en el pulgar detectaron que el perfil genético que no es el de Agustina, pertenece a un hombre. En este sentido, analizaron el ADN de Pablo Parra para comparar, y no coincidió, siendo descartado como posible culpable.

Este joven es el dueño de la vivienda en donde Agustina fue atacada, y quien la encontró en el piso, bañada en sangre y con sus signos vitales muy débiles. En un principio, las sospechas recayeron en él, pero gracias a este último estudio se lo excluyó.

Asimismo, Parra había dado su testimonio ante las autoridades fiscales y policiales en las primeras horas de la investigación. El relato que aportó ya había sido corroborado por cámaras de seguridad públicas y privadas ubicadas en distintos puntos de la ciudad.

En estos complejos de Cipolletti se desarrolló el violento robo, en donde atacaron a Agustina. Foto: Anahí Cárdena

Dicho resultado apunta y refuerza a la hipótesis de que se trató de un homicidio criminis causae. Es decir, sería un asesinato que se comete para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o procurar para sí o para otro la impunidad.

Igualmente, en la provincia de Río Negro -donde Agustina perdió la vida-, toda muerte violenta de una mujer es investigada bajo una perspectiva de género. Por lo tanto, esta llevaría la calificación legal de femicidio.

Hay una millonaria recompensa para quien aporte datos que ayuden a dar con el asesino de Agustina

Entre tanto, los agentes continúa con la búsqueda de la persona del identikit elaborado por la Policía Federal Argentina. Cabe recordar que el Ministerio de Seguridad de la Provincial dispuso una recompensa de un $1 millón para quien pueda aportar datos que ayuden a dar con su identidad o paradero.

Cualquier información puede ser aportada a través del celular del turno de la fiscalía (0299) 154167314. También al teléfono de emergencias línea 911 o a la unidad policial más cercana.

identikit del presunto asesino de Agustina Fernández. Foto: LMNeuquén

Las descripciones que recolectaron las autoridades dan cuenta de un hombre de entre 20 y 30 años. El mismo mide entre 1.60 y 1.70 metros, es de tez blanca y cabellos oscuro.

Según el identikit, tiene algunos tatuajes en el rostro y en sus manos. En sus cejas un tatuaje que se puede describir como un número 10, sumado a otros similares a cruces. En sus manos tiene una serie de dibujos entre los que se destacan las letras que conforman la palabra “ROCK” en sus dedos.

Crimen de Agustina Fernández: a un mes de su asesinato, marcharán en Cipolletti

Silvana Cappello, madre de Agustina, a través de su cuenta de Facebook informó que habrá una movilización por su hija en Cipolletti, donde perdió la vida. La misma se desarrollará el viernes 5 en la plaza de la Justicia a las 18:00 horas.

Su objetivo es, al grito de Ni Una Menos, hacer presión para que no tengan impunidad el o los asesinos de su pequeña y que se elabore una marcha pacífica. “Agustina era una chica a la que no le gustaban los disturbios. Pero no vamos a parar, necesitamos justicia”, sentenció.