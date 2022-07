Son horas claves para poder dar con el o los responsables de la muerte de María Agustina Fernández, la joven estudiante pampeana que fue asesinada en Cipolletti, Río Negro. Uno de los principales sospechosos es Pablo Parra, quien la habría encontrado muerta en el domicilio de él.

Fernández se mudó de provincia para estudiar medicina, pero sus planes se vieron interrumpidos. La chica de 19 años fue atacada en el complejo de departamentos ubicado en la calle Confluencia al 1301 y su amigo la habría hallado inconsciente en el suelo.

La joven fue trasladada al Hospital Pedro Moguillansky, donde luego de varios días le diagnosticaron muerte cerebral. La familia, entre el dolor, decidió donar sus órganos y luego, el jueves 7, la desconectaron y su cuerpo regresó a La Pampa.

Movilización en Cipolletti por María Agustina Fernández. Foto: LM Neuquén

La Justicia continúa investigando para poder dar con el o los responsables. Las cámaras de seguridad están siendo analizadas, pero de momento no fueron de gran ayuda, pues no apuntaban en la dirección correcta o alguna que otra no estuvo filmando en ese momento.

El Ministerio Público Fiscal se encuentra trabajando en cuatro hipótesis, una de ellas es que unos ladrones entraron al domicilio del joven mientras este salió a comprar comida. Como la puerta trasera estaba abierta, ingresaron sin forcejear y se hallaron con Agustina, quien sufrió las consecuencias y fue atacada.

La madre de Agustina Fernández pide que la Justicia encuentre rápido a los asesinos de su hija. Foto: LM Neuquén

La otra hipótesis es sobre un femicidio y apunta a Parra, su amigo y vecino, quien presuntamente la encontró en el piso bañada en sangre y llamó a la policía. El mismo tiene 19 años también y está en el rubro petrolero.

Aún así, no hay pruebas suficientes para detenerlo. La pista principal continúa apuntando a que el asesinato se dio en medio de un robo.

Funeral de Agustina Fernández: sus seres queridos se despidieron de ella

Familiares, amigos y allegados de Agustina, la joven asesinada en Cipolletti, se despidieron de ella. Se realizó el funeral de la chica en Santa Rosa, La Pampa, y sus restos fueron velados en la CPE.

Luego de que los médicos extrajeran su corazón, riñones, hígado y un pulmón para que sean donados, la pampeana fue desconectada. De esta manera, sus padres pudieron regresar con su cuerpo a su provincia natal.

Velaron a Agustina, la joven pampeana asesinada en Cipolletti. Foto: La Arena

Ese mismo día, el jueves 7 de julio, llevaron a cabo su funeral. El mismo se realizó a las 14:00 horas y una innumerable cantidad de personas se acercaron a acompañar a su familia y llorar a Agustina.