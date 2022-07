Se conocieron más detalles del violento asalto en Neuquén que sufrió María Agustina Fernández, la joven pampeana estudiante de medicina. El mismo se habría desarrollado en la casa de un amigo y vecino de ella, y los delincuentes aprovecharon a entrar cuando este salió a hacer unas compras.

La víctima, una chica de 19 años, recibió varios golpes en la cabeza que le causaron un severo traumatismo de cráneo. Mostraba signos de haber forcejeado con los criminales y ahora lucha por su vida en el Hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti.

Luego de agredirla, los ladrones se llevaron varias pertenencias del dueño del departamento, quien al volver encontró a su amiga inconsciente en el suelo. El lunes 4 por la mañana, la policía realizó una inspección en el complejo ubicado sobre la calle Confluencia al 1300, donde sucedió el episodio.

En búsqueda de pruebas para dar con los autores del violento crimen, tomaron posesión de las cámaras de seguridad que está en la zona. No obstante, una de ellas apuntaba para otro lado, y otras no funcionan o no graban.

Continúan investigando el violento robo en Cipolletti. Foto: Anahí Cárdena

Asimismo, realizaron un rastrillaje en el sector para ubicar los teléfonos celulares que los delincuentes les sacaron a los jóvenes. Aún así, no pudieron hallarlos y continúan buscando a los autores del robo.

Cómo ocurrió el violento asalto en Cipolletti

Fuentes oficiales dialogaron con LMCipolletti y aseguraron que la víctima “estuvo en el momento y lugar menos indicado”. La pampeana se hallaba en el domicilio de su amigo y vecino, dentro del complejo de seis departamentos que se investiga.

“El robo fue acreditado por los peritos de Criminalística”, agregaron. Cuando el muchacho salió a comprar algo, los ladrones aprovecharon para ingresar. Al volver, el joven encontró a María Agustina tendida en el suelo llena de sangre.

La puerta que da al patio trasero había quedado abierta, ya que el dueño de la casa limpió la parrilla tiempo antes. Gracias a esto, el sábado 2 de julio, los criminales ingresaron sin necesidad de forcejear ninguna puerta.

Continúan investigando el violento robo que se desarrolló en el complejo de Cipolletti. Foto: LM Neuquén

Al entrar, se encontraron con la estudiante y, por lo que evidencia su cuerpo, habrían forcejeado hasta golpearla y dejarla inconsciente. Las heridas están sobre su cabeza le ocasionaron un severo traumatismo de cráneo y fue su amigo quien la halló al volver.

Todavía se desconoce con qué la lastimaron, pero presumen que fue con un objeto con arista. Agustina recibió más de un golpe, quedando al borde de la muerte y luchando por su vida.

Sus familiares ya viajaron a Cipolletti y piden a la comunidad que recen por su hija, la cual se encuentra bajo un pronóstico poco alentador. El fiscal Martín Pezzetta es quien interviene en el caso.

Continúan investigando el violento robo que se desarrolló en el complejo de Cipolletti. Foto: Anahí Cárdena

Además de los teléfonos, al amigo de la víctima -que se desempeña como petrolero- le robaron 1000 dólares. De momento se desconoce si se llevaron algo más, y no se descarta que hubiese un trabajo de inteligencia previo.