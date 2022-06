Cecilia, una mujer que vive en Centenario, provincia de Neuquén, tiempo atrás decidió comprarle una computadora a su hijo por Mercado Libre con el fin de que pudiera estudiar cómodamente. No obstante, luego de efectuar la transferencia, lo que recibió no era lo que pidió: le llegó un pedazo de durlock.

Indignada, la neuquina difundió lo ocurrido en Twitter y redactó: “Me acaba de llegar este pedazo de mampostería en lugar de la compu que compré por Mercado Libre. Hice el reclamo por la página. ¿A alguno le funcionó hacerlo o me doy por estafada?”.

Tras su publicación, algunos usuarios decidieron ayudarla, darle consejos para su próxima compra y asesoramiento sobre en dónde quejarse. Por otro lado, hubo una lluvia de personas comentando experiencias similares a las que vivió Cecilia.

Compró una computadora por Internet, pero lo que le llegó fue una estafa. Foto: Twitter

En diálogo con LM Neuquén, describió el proceso de compra: “Todo fue muy normal, como con cualquier compra que uno hace en Mercado Libre. Vimos varias y encontramos la indicada para las necesidades de mi hijo”.

En medio del debate de Twitter, entre usuarios llegaron a la conclusión de que la culpa la tenía el vendedor particular y el empleado del correo privado. Asimismo, confesó no haber prestado suficiente atención a la reputación del comerciante.

“Mi hijo la necesita para taller. Su computadora estaba viejita y se le rompió hace poco. Entonces decidimos hacerle un regalo que le sirva para terminar el secundario y para el año que viene que va a empezar la universidad”, describió Cecilia.

Una vez concretada la operación, desde Mercado Libre le avisaron que su pedido iba a llegar entre el 14 y el 16 de junio. Sin embargo, a las pocas horas el vendedor se contactó con ella para consultarle qué producto quería.

Entonces recordó: “Yo le dije que había comprado la notebook que estaba publicada en la página y me dijo: ‘Bueno, es solo porque desde Mercado Libre nos piden que tengamos contacto con los compradores’. Me pareció raro, pero jamás tuve problemas con las compras que he hecho”.

El vendedor confirmó la fecha de entrega, pero el viernes 10 de junio arribó su pedido y la familia neuquina sospechó. Cuando Cecilia agarró la caja la sintió vacía, como todos los días usa una computadora, sabe lo que pesan.

Su marido le propuso filmar mientras abren el paquete para que quede registro de que su reclamo es verdadero y no cambiaron nada. “Eso hicimos, estábamos juntos y cuando la abrí cayó ese pedazo de durlock”, indicó.

En el paquete no estaba la inconfundible bolsa amarilla de la empresa. Por el contrario, presentaba un envoltorio negro y por fuera una etiqueta con la descripción de la compra.

En seguida, entre angustia, desesperación y enojo, la mujer realizó el reclamo en la plataforma de Mercado Libre, compartiendo las fotos y videos que tenía de prueba. Asimismo, se contactó con el vendedor, quien le dijo que ya había despachado la computadora que ella compró.

Por protocolos de la empresa, el chat entre ambos fue bloqueado al cabo de unos minutos mientras se investiga lo ocurrido. A su vez, impidieron que el pago llegue al hombre y su cuenta fue dada de baja temporalmente.

“Si es verdad lo que me dijo el vendedor, él está tan dañado como yo. Perdimos los dos”, confirmó Cecilia. Luego comentó: “Lo hice en medio de la desesperación, quería ver si Mercado Libre me contestaba, no esperaba que tuviera la repercusión que tuvo. Hubo mucha gente amable que compartió sus experiencias y me recomendó pasos a seguir”.