Zaira y Wanda Nara disfrutaron de una salida nocturna y subieron la temperatura en Instagram

A diario, Zaira y Wanda Nara están en boca de todos. Por su parte, la modelo tiende a causar todo tipo de sensaciones en las redes sociales donde suele compartir sus mejores looks mientras que la empresaria demuestra sus dotes para la conducción en el reconocido programa de gastronomía.

Wanda y Zaira Nara Foto: instagram/Wanda_nara

En esta oportunidad, las hermanas decidieron disfrutar de una salida juntas y para ello, asistieron a la reconocida fiesta ‘Bresh’, evento al que asisten innumerables siguras y personalidades del espectáculo, y entretenimiento nacional. Y como no podía ser de otra manera, posaron ante la cámara con sus respectivos looks con los que impactaron a través de Instagram.

Los looks con los que Zaira y Wanda Nara deslumbraron en redes sociales

Por su parte, Zaira mostró toda su belleza al lucir un top negro básico de algodón estilo deportivo a la altura del esternón que permitió ver parte su plano y trabajado abdomén. La modelo combinó esta prenda con un pantalón brilloso en tono cobre con elástico y un cordón alrededor de la cintura para que pudiera regularlo y ajustarlo a su cuerpo.

La empresaria posó ante la cámara con un look super chich en la fiesta 'Bresh' / Foto: Instagram Foto: Wanda Nara

Finalmente, Zaira completó el look con una gorra negra sin estampas, y una riñonera del mismo color para crear un look balanceado y agradable a la vista. En cuanto al make up, la modelo colocó labial coral en sus labios y enmascaró sus pestañas.

Wanda combinó su outfit chic negro con el de su hermana. En la postal se pudo apreciar que decidió usar un body liso al cuerpo con cuello alto junto a un pantalón deportivo del mismo color. Esta prenda llamó la atención ya que contó con tres anchas lineas a los costados del diseño.

Las hermanas Nara asistieron a la fiesta 'Bresh' y deslumbraron con sus imponentes outfits / Foto: Instagram Foto: Wanda Nara

La conductora sumó un costoso reloj dorado y plateado en una de sus muñecas y unariñonera pequeña negra al igual que su hermana. Wanda se mantuvo fiel a su estilo y eligió un look natural para su maquillaje por lo que optó acompañar sus pestañas enmacascaradas con un labial tono nude para sus labios.