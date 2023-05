Wanda Nara reveló una anécdota de la infancia que une a su hermana Zaira con Soledad Pastorutti

Este lunes, Wanda Nara sorprendió durante la conducción del ciclo MasterChef tras compartir una anécdota de sus años de la tierna infancia, que involucra a Zaira y a la folklorista santafesina Soledad Pastorutti.

Todo comenzó cuando Aquiles, uno de los participantes, preguntó a su compañero cómo iba la receta y espetó: “¿Llegando al sol, como dice La Sole?”. Tras ver la cara del otro concursante, Rodolfo, entendió que no se sabía la canción y tampoco podía dilucidar quién era “La Sole”.

Wanda y Rodolfo volvieron a cruzarse

No obstante, Rodolfo hizo un poco de memoria y la recordó, excusándose en que no es de las artistas que guste escuchar: “La Pastorutti. La he escuchado, pero bueno, tampoco es que yo crecí con la cultura folklórica de este país que tanto quiero. Tampoco es una artista que siga”.

¿cómo se relacionan wanda y zaira nara con soledad pastorutti?

En ese momento, Wanda se aproximó a los participantes, cantó unas estrofas de “A Don Ata” y revoleó una servilleta a modo de poncho. Además, les contó una simpática anécdota con su hermana Zaira: “Yo siempre hacía de Sole y mi hermana de Nati. En este caso, vos Aquiles, podés ser La Sole y él la Nati”

“¿La Nati? ¿Y esa quién es?”, preguntó Rodolfo, bastante confundido ante el segundo nombre y Wanda Nara le contestó: “Pero si estoy diciendo que una es La Sole y la otra es la Nati; y te digo que una la hacía mi hermana y otra yo. Obviamente, son hermanas”.

Luego, Wanda les pidió una canción de las hermanas de Arequito, pero Rodolfo, como era de esperarse, no se sabía ninguna, por lo que ensayaron una suerte de “chacarera” para salir del paso.