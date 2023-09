Luciana Salazar posó de espaldas y sin pantalón para mostrar los resultados de su rutina de glúteos

Luciana Salazar tiene un largo camino hecho en el mundo del espectáculo. Con 42 años, trabajó como modelo, conductora, bailarina, actriz y cantante. Desde el principio fue distinguida por su personalidad y belleza y en la actualidad continúa en la misma sintonía y con gran presencia en las plataformas digitales.

Salazar es fanática de llevar todas sus prendas en tendencia, compartiendo sus looks diarios y, muchas veces, haciendo juego con Matilda Salazar, su hija. No hay vez que la modelo repita algún outfit, por lo que siempre se la puede ver con un look diferente, aunque tiene un estilo muy definido.

El look de Gatúbela que uso Luciana Salazar.

Sin embargo, esta vez no fueron los outfits de la rubia los que se llevaron todas las miradas. Luciana decidió compartir con sus fanáticos el avance de su rutina de entrenamiento de glúteos. Para ello posó en ropa interior de espaldas y dejó a la vista los resultados.

En la foto se pudo ver el outfit elegido por la modelo para entrenar: un conjunto de calzas y top en color verde.

Luciana Salazar

CÓMO SE HIZO FAMOSA LUCIANA SALAZAR

La modelo saltó a la fama en el año 2000 cuando fue tapa de la revista “Noticias” de Editorial Perfil en la que llamó la atención por su belleza. A partir de ahí, comenzó a trabajar en la televisión y como modelo de importantes marcas y como actriz en el teatro de revista.

Luciana Salazar Foto: Instagram

Además, dos años después, también fue tapa de la revista masculina Esquire, en Estados Unidos, y a la par del éxito en “Poné a Francella”. Toda esta fama mundial se consagró en 2003, cuando apareció en los MTV Video Music Awards Latinoamérica mostrando sus pechos, que apenas estaban cubiertos por dos pequeños stickers con el logo de MTV.