Karol G se enojó con una famosa revista por photoshopear su imagen: “Mi cara y mi cuerpo no se ven así”

Karol G es reconocida mundialmente no solo por sus éxitos musicales junto a grandes artistas, sino que además es una de las influencers más sensuales de los últimos tiempos. Ella comparte día tras día con sus seguidores de todos los países los momentos más importantes de su vida; especialmente en Instagram, en donde posee 61,2 millones de seguidores.

Recientemente, la artista colombiana protagonizó un escándalo luego de que la revista GQ difundiera imágenes suyas con intervenciones de photoshop. La “Bichota” no omitió esta situación, y se hizo eco de lo ocurrido en su Instagram, en donde expresó su plena disconformidad: “No sé ni por donde empezar este mensaje… Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa”.

Karol G y su furia contra la revista GQ. Foto: Instagram

En el posteo, se puede ver una imagen al natural de Karol G y luego la imagen editada por la revista GQ: “Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural. Agradezco la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”.

Karol G y su furia contra la revista GQ. Foto: Instagram

“Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mí, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”, concluyó la cantante, quien en muchas oportunidades pronunció su postura feminista, y en esta oportunidad no hubo excepciones.

Las repercusiones del posteo de Instagram de Karol G

El posteo de Karol G superó los 5 millones de likes en menos de 22 horas. Y muchas figuras del medio artístico aplaudieron su postura y su mensaje, entre ellos Kany García y Sofía Reyes.

Karol G Foto: Instagram/ka

Otros usuarios le agradecieron a la artista sus palabras, y le comentaron, entre otras cosas: “El mundo necesita de más gente como vos”, “Gracias por esto”, “¡Eres magnífica!”, “Tú eres hermosa, qué mal que la industria quiere cambiar lo natural por las modificaciones”.