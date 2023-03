El bocadillo elegido de Karol G para un paseo en lancha en sus vacaciones por Puerto Rico

Después de una agenda cargada con compromisos, shows y el lanzamiento de su último disco, Karol G decidió tomarse una vacaciones para descansar. Para ello la cantante colombiana optó como destino Puerto Rico y desde allí disfruta de los mejores paisajes y atardeceres en el mar.

La intérprete de “Bichota” terminó el 2022 con dos exitosas giras internaciones: “Bichota Tour Reloaled” con la que recorrió Latinoamérica y España y “Strip Love Tour”, cuando sorprendió con su radical cambio de look al abandonar el turquesa de su cabello y apostar por un rojo furioso.

Karol G se tomó un día de relax Foto: Instagram/Karolg

Mientras en lo que va del 2023, la artista de 32 años estrenó una colaboración con Shakira y lanzó su álbum “Mañana será bonito”. Es por eso que necesitaba desconectarse durante un tiempo de todo y relajarse. Según compartió en sus redes sociales logró con su cometido.

El bocadillo elegido por Karol G en sus vacaciones

Carolina Giraldo Navarro, verdadero nombre de la intérprete de “Provenza”, mostró a través de su perfil de Instagram con más de 61 millones de seguidores, algunas postales de su viaje. En ellas se pudo ver su visita a la Isla del Encanto y su paseo en lancha.

Las fotos fueron tomadas durante el atardecer, pero lo más llamativo fue el bocadillo que eligió Karol G para comer durante su vuelta con la embarcación: ¡un tazón de papas fritas! Lo cierto es que la joven música reveló tiempo atrás su amor por la comida y cómo suele llevar su dieta.

El bocadillo favorito de Karol G para un paseo en lancha Foto: instagram/KarolG

“Ya es como que hice las pases conmigo misma y tengo temporadas donde me veo super fit y otras donde no porque a mí me encanta comer”, confesó en una entrevista. En ese sentido detalló: “Desayuno pensando en qué voy a almorzar, almuerzo pensando en qué voy a cenar y cuando como pienso qué voy a desayunar”.