Trueno abrió su corazón, contó sus deseos más reales y disparó contra los haters

Trueno tiene 21 años y es un rapero y cantante argentino, que saltó a la fama a través del freestyle y más tarde se lanzó como artista solista. Hasta el momento, lanzó dos álbumes de estudio, Atrevido y Bien o Mal, los cuales fueron un éxito dentro del género del rap y el hip hop.

Durante 2023, Trueno lanzó tres adelantos de su tercer álbum, “Dubai”, “Ohh Baby” y “Tranky Funky”, la idea del artista era publicar el álbum completo dicho año, pero hubo retrasos debido a que vivió momentos muy duros y hasta sufrió una estafa.

Trueno Foto: Instagram

Este 2024 empezó con el pie derecho y el artista lanzó el cuarto adelanto de su disco, “No Cap” junto a la plataforma, COLORSxSTUDIOS. Él se mostró muy feliz por darle esta noticia a sus fans y estos lo recibieron con gran entusiasmo. El video se encuentra primero en tendencias de YouTube y posee más de 200.000 reproducciones en menos de 24 horas.

Luego del lanzamiento de su nueva canción, Trueno abrió su corazón y explicó sus deseos más reales: “gracias a todos por el aguante, mi única intención siempre va a ser llevar a mi país y a mi cultura hacia donde sea que esta vida me lleve. Después, no soy más que un ‘wachin’ de La Boca, feliz de que se le esté dando este lugar al rap de Latam. Ni más ni menos q nadie. Gracias de verdad, todo esto es un sueño para mi”.

Trueno abrió su corazón con los fans. Foto: Twitter

Luego escribió un poco más y arremetió contra los haters, dijo: “y si no te gusta, mal ahí. Con el disco que se viene no dormís de la bronca. No cap”.

Trueno Foto: Instagram

El mensaje de Duki para Trueno tras el lanzamiento de “No Cap”

Duki felicitó a Trueno vía historias de Instagram y compartió el adelanto de la nueva canción del rapero, “No Cap”. Duki escribió: “Trueno, el más atrevido, rompiendo COLORSxSTUDIOS”, y luego: “el primero de Argentina, ¿está chequeado?”. Trueno es el primer varón de Argentina, pero lo cierto que la primera fue Nathy Peluso con “Sana Sana”.