Rosalía recibió el premio a Productora del Año en la gala de los Billboard Women in Music Awards 2023 por su álbum “Motomami”. La cantante catalana subió al escenario en la ceremonia celebrada este miércoles 1 de marzo en Los Ángeles y le dedicó el triunfo a las futuras productoras. También le dejó un mensaje especial a Lana Del Rey quien estaba en la sala.

Durante la gala de los Billboard Women in Music Awards, Rosalía se quedó con el premio a Productora del Año por su gran trabajo en el álbum “Motomami”. En su discurso de agradecimiento recordó a su familia y le dedicó el premio a las mujeres productoras. “Esta es la primera vez que recibo una cadena como premio”, bromeó la cantante con el galardón en la mano, refiriéndose al collar de diamante enmarcado que reciben las homenajeadas.

Rosalía recibió el Premio Billboard a Productora del Año y se lo dedicó a Lana Del Rey Foto: Steve Granitz/FilmMagic

“Cuando comencé en la música no tenía idea de lo que era producir. Aprendí con el tiempo, y ahora no puedo imaginar otra forma de hacer mi música que no sea produciéndola. El trabajo de un productor es un trabajo en las sombras, no es muy divertido… Son 15 horas diarias trabajando en un sonido… Viene del amor y la obsesión, y es por eso que te quedas en esa pequeña habitación sin ventanas mientras todos los demás viven la vida cotidiana normal, haciendo cosas de humanos”, dijo la artista en un inglés fluído.

Rosalía le dedicó su premio a las mujeres productoras y a Lana Del Rey

“Para mí esta noche es especial porque esto no es habitual. Hago mi propia música, produzco mis propias canciones y las escribo” remarcó la intérprete de “Bizcochito”.

Para cerrar con su discurso, Rosalía decidió mirar hacia el futuro y pensar en las próximas generaciones. “Quiero dedicar este premio a todas las mujeres que van a ser productoras, porque sin duda no fui la primera y no seré la última” aseguró. Sin embargo, antes de bajar del escenario no pudo contenerse y gritó “Lana Del Rey, ¡te quiero!” mientras era ovacionada por el público.