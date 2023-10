Milo J homenajeó al Chaqueño Palavecino con una versión acústica de “Amor Salvaje”

A sus 16 años, Milo J lleva ya un tiempo posicionándose como una de las grandes promesas que tiene la industria musical argentina. Luego de haber publicado la BZRP Music Sessions #57 de la mano del productor argentina Bizarrap el alcance del joven artista ha llegado a nuevos oídos alrededor del mundo.

Su participación en este ciclo acabó convirtiéndose en un EP que lleva el nombre de En Dormir Sin Madrid. El proyecto consta de 5 canciones, entre las cuales destaca “Fruto”. En una trasmisión en directo a través de su cuenta de Instagram, El Biza explicó los motivos por los cuales decidieron hacer un proyecto largo y no solamente un tema.

MILO J || BZRP Music Sessions #57

Los dos artistas se reunieron en Madrid para grabar lo que iba a ser la 57° entrega de las sesiones que catapultaron al de Ramos Mejía como el argentino más escuchado a nivel global. Según él, cuando se junta a grabar una session, suele crear varias versiones para luego terminar eligiendo una sola de ellas.

Aparentemente, el resultado de las sesiones de estudio con el adolescente de Morón fue tan bueno que le costó demasiado decidirse por una sola de las canciones que habían creado. Ante este escenario, el productor de “Malbec” optó por usarlas todas.

Bizarrap y Milo J lanzaron la Music Session #57 con indirectas, guiños y hasta un sample de Spinetta Foto: Instagram

Apenas se publicó el EP, el mismo ya empezó a rodearse de una profunda controversia por las acusaciones realizadas por el rapero hacia Taiu, productor con el que hizo “Rara Vez”. Con el pasar de los días, el hijo de Víctor Heredia decidió hacer un descargo en sus redes sociales.

Milo J cantó “Amor Salvaje” del Chaqueño Palavecino y explotaron las redes sociales

En TikTok se hizo viral un video en dónde el joven artista aparece cantando “Amor Salvaje”, el histórico tema del folklore argentino compuesto por el Chaqueño Palavecino. Acompañado por uno de los integrantes de su equipo en la guitarra, Milo J demostró en esta versión acústica el amor que tiene por el folklore nacional y cuanto lo ha influenciado en su carrera artística.

A principios de este año, Tiago PZK se presentó en el Festival Villa María 2023 y aprovechó para rendir un homenaje al Chaqueño cantando un fragmento del mismo tema.

El video en cuestión no tardó más de una horas en alcanzar los 300 mil me gustas. Además, los fanáticos aprovecharon para mostrarle cariño al interprete de “Milagrosa”. “Me estoy volviendo fanático de este pibe” y “El talento de Milo no tiene explicación”, fueron algunos de los tantos comentarios que recibió.