Bizarrap reveló por qué la Music Session #57 con Milo J finalmente terminó siendo un EP

Milo J fue el elegido por Bizarrap para participar de la Music Session #57. Si bien en la previa muchos especulaban con la participación de artistas como Justin Bieber o Rihanna, el chico de 16 años fue quien tomó las riendas de esta nueva entrega del ciclo y dejó a todos boquiabiertos.

La particularidad que tiene esta nueva colaboración es que terminó siendo un EP de 5 canciones. El proyecto se llama En Dormir Sin Madrid e incluye videoclips en todos los temas, un sample de Spinetta y un beef para Taiu. Sin dudas, un resultado que nadie vio venir.

Bizarrap y Milo J lanzaron la Music Session #57 con indirectas, guiños y hasta un sample de Spinetta Foto: Instagram

Por qué la Session con Milo J terminó siendo un EP de 5 canciones

Luego de tanto misterio y expectativa el lanzamiento de la BZRP Mussic Session #57 vino acompañado de otros 4 temas y generó sorpresa entre los fanáticos. Con la enorme cantidad de conclusiones que estaban sacando los usuarios en redes, Bizarrap decidió traer claridad y exponer el motivo de esta decisión.

“Ustedes saben que no me gusta explicar mucho las cosas, no me parece respetuoso con la gente y cada uno puede tener su interpretación”, comenzó el productor. “Quería aclarar que salió por la buena conexión que hubo con Milo en el estudio”, explicó.

Además, contó cuanto lo impactó la forma de trabajar que tiene el artista a pesar de su corta edad. “La verdad me llevé una grata sorpresa de la calidad de música del pibe, siendo tan joven encima”, le contó a sus fanáticos en un vivo de Instagram. De hecho, según confirmó el nacido en Ramos Mejía, Milo J es la persona más joven en participar de su icónico ciclo.

Para placer de los curiosos, el productor también reveló cuanto tiempo les tomó hacer la producción de En Dormir Sin Madrid. “Nos juntamos durante una semana”, confirmó.

Bizarrap explicó por qué la Session #57 con Milo J terminó siendo un EP Foto: Bizarra

Sin embargo, aclaró que terminaron necesitaron de algunas juntadas más. “Yo siempre cuando voy a sacar una Session trato de hacer varias canciones, hasta elegir la que más nos gusta. Y lo que pasó acá es que nos juntamos muchas veces, muchos días seguidos, durante tres meses y no pude elegir”, confirmó el productor.

Ante la dificultad que les estaba representando tomar una decisión, los oriundos de la zona oeste de la Provincia de Buenos Aires optaron por el camino inesperado de publicar varias de las canciones que habían hecho pero enmarcadas en un mismo proyecto. “La verdad que esto es un regalo para la gente, para no dejarlos con las ganas de escuchar todo lo que hicimos”, concluyó el productor argentino.