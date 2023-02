Super Bowl 2023: la espectacular manera en la que Rihanna anunció que está embarazada nuevamente

Este domingo 12 de febrero, Rihanna se apoderó del Super Bowl 2023 con un show histórico. La cantante de Barbados anunció su segundo embarazo durante su presentación y dejó boquiabiertos a todos los espectadores. El repertorio incluyó sus grandes éxitos y estuvo acompañada por un gran número de bailarines y una banda en vivo.

La actuación del medio tiempo del Super Bowl 2023 comenzó con Rihanna parada sobre un escenario flotante, vestida de rojo de pies a cabeza. Luego de un primer plano a su rostro, la cámara tomó su figura completa y la artista abrió la cremallera de su conjunto para revelar su panza de embarazada.

El repertorio incluyó 12 de sus más grandes éxitos como “B--- Better Have My Money”, “We Found Love” y “Rude Boy”. La cantante y empresaria estuvo acompañada por un numeroso grupo de bailarines uniformados de blanco que desplegaron sus movimientos en el campo de juego y sobre plataformas flotantes.

Además, lo llamativo de esta presentación es que no contó con colaboraciones. Esta vez RiRi decidió interpretar en solitario sus hits “Work”, sin la presencia de Drake, y “Umbrella” sin Jay-Z. Mientras, su pareja y padre de sus hijos, Travis Scott, observaba el show desde la grada.

La lista de canciones de Rihanna en el Super Bowl 2023

“B--- Better Have My Money”

“Where Have You Been?”

“Only Girl in the World”

“We Found Love”

“Rude Boy”

“Work”

“Wild Thoughts”

“Pour It Up”

“All of the Lights”

“Run This Town”

“Umbrella”

“Diamonds”