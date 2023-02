Este domingo 12 de febrero se realizará el Super Bowl LVII en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona. Como cada año, este es uno de los grandes acontecimientos que reúnen el ambiente deportivo y del espectáculo. Rihanna será la cantante encargada de animar el show del medio tiempo y, de esta manera, marcará su esperado regreso a los escenarios.

Grandes figuras de la música internacional, como Madonna, Coldplay, Eminem, Shakira, Lady Gaga y Beyoncé, fueron algunos de los artistas encargados de animar el halftime del Super Bowl. Este año, la elegida para el show del medio tiempo será Rihanna. La cantante de Barbados se presentará ante más de 60 mil personas con un repertorio que incluirá sus mejores hits.

Rihanna vuelve a los escenarios como el gran show del Superbowl

El Super Bowl 2023 se realizará en la casa de los Cardianals, el equipo de fútbol americano de Arizona. El estadio tiene una capacidad para 63.400 personas con una extensión de hasta 78.600 lugares. Además, será transmitido por televisión en directo para diferentes países. Año tras año, es uno de los eventos con mayor cantidad de espectadores a nivel mundial.

Este espectáculo también marca el regreso de Ri-Ri a los escenarios luego de un largo período de inactividad y tras ser madre por primera vez. Según algunos portales la lista de canciones incluye un repaso por sus temas más conocidos y se dice que contará con invitados especiales con quienes tiene colaboraciones. Aunque, por el momento, aún no hay información oficial confirmada por la misma artista.

Rihanna en el Super Bowl 2023: cómo será el show de su regreso a los escenarios Foto: YouTube

Rihanna mostró un adelanto de su show en el Super Bowl 2023

A través de sus redes sociales, Rihanna compartió una publicación con la que alertó a sus fanáticos y generó más expectativas por su inminente show en el Super Bowl LVII.

El anuncio publicado en conjunto con la cuenta de Apple Music dura tan solo 30 segundos y muestra a la artista con un tapado color verde lima, un sutil outfit total black y un peinado extravagante que combina con sus accesorios plateados.

Rihanna en el Super Bowl 2023: la lista de las canciones y los invitados

Según el medio Heraldo de México, el setlist del show de Rihanna en el Super Bowl LVII incluiría sus mayores éxitos: “Diamonds”, “Umbrella”, “Work” con la posible participación de Drake como invitado, “Only Girl (In The World)”, “Can’t Remember to Forget You” (con Shakira), “Don’t Stop The Music”, “This Is What You Came For”, “S&M”, “Love The Way You Lie, The Monster” (con la colaboración de Eminem), “Where Have You Been” y “Love On The Brain”.