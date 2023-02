El show del medio tiempo del Super Bowl es uno de los acontecimientos más importantes a nivel mundial. A lo largo de la historia figuras como Prince, Michael Jackson, Madonna y Paul McCartney dejaron su huella con sus imponentes actuaciones en vivo. Mientras que, desde hace unos años, los referentes del género urbano se convirtieron en los elegidos para el gran partido de fútbol americano. Este domingo, Rihanna será la encargada de animar el evento seguido por millones de espectadores en todo el mundo.

El año pasado los encargados de musicalizar el medio tiempo del Super Bowl LVI fueron los raperos Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige y Kendrick Lamar. En 2021, The Weeknd se presentó con sus mejores hits. Mientras que en el 2020, Shakira y Jennifer Lopez compartieron el escenario con una gran puesta en escena. Finalmente, este año se espera el regreso triunfal de la cantante de Barbados, luego de un largo período de inactividad.

Las mejores actuaciones del medio tiempo del Super Bowl

Prince - 2007

El cantante de Minnesota dio una clase magistral de rock que llegó a su punto máximo con la interpretación del esperado hit “Purple Rain” sobre el final. Con una lluvia ficticia sobre el escenario y bailarinas con trajes fluorescentes. Además de su alucinante solo de guitarra, junto a una enorme tela que proyectaba su figura. El rotundo éxito de su presentación fue tan grande que duplicó las ventas de su disco “Planet Earth”.

Paul McCartney - 2005

Sir Paul McCartney brondó un show de lujo, sin grandes excesos. Tan solo con un traje de chaqueta y una camiseta roja, agarró su bajo Hofner y deleitó a la audiencia con su música. Rindió homenaje a los Beatles con temas como “Drive my car”, “Get Back” y “Hey Jude”. El momento más épico de su performance fue su interpretación de “Live and Let Die”.

De Michael Jackson a Beyoncé, las mejores actuaciones del Super Bowl de la historia Foto: Web

Lady Gaga - 2017

La icónica cantante entró volando desde lo alto del estadio y realizó un repaso por sus grandes éxitos: “Poker Face”, “Telephone”, “Born This Way” y el mega hit “Bad Romance”, con el que terminó el espectáculo. Vestida con un body de Versace, ofició de una gran directora de orquesta de los extras que, en el campo del estadio, agitaban sus linternas de colores perfectamente coreografiados.

Beyoncé - 2013

Durante su presentación ocurrió el esperado reencuentro del trío Destiny’s Child. Michelle Williams y Kelly Rowland aparecieron disparadas sobre el escenario para sumarse a Beyoncé en un momento inolvidable. Además, la artista con más premios Grammy en la historia cantó sus mejores hits. Sobre el final, con su interpretación de “Halo” cautivó a la audiencia con su increíble voz.

Madonna - 2017

La reina del pop dio uno de los shows visuales más grandes de todos los tiempos. Entró como si fuera una emperatriz romana y convirtió el estadio en una pista de baile con “Music” y la ayuda de LMFAO, Nicky Minaj y un ejército de animadoras. Como si fuera poco, cerró con una emocionante versión de “Like a Prayer” con un coro góspel.

Michael Jackson - 1993

Sin dudas marcó un antes y un después en la historia de los espectáculos del medio tiempo. Hasta entonces, los shows del Super Bowl habían sido clásicos desfiles característicos de este evento deportivo. En aquella oportunidad, se calcula que más de 90 millones de televidentes vieron a Michael Jackson tan solo en Estados Unidos. El evento fue retransmitido a 120 países e hizo aumentar la audiencia un 8,6%. Desde entonces, los directivos comenzaron a apostar por un espectáculo audiovisual que deja la vara cada vez más alta, año tras año.