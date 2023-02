Premios Grammy 2023: el récord de Beyoncé, la cantante más nominada en la historia

La ceremonia de los Premios Grammy 2023 se celebrará este 5 de febrero en Los Ángeles y promete ser una jornada histórica para la música. Este año, Beyoncé logró un nuevo hito en su carrera: se convirtió en la artista más nominada en esta 65ª edición. Además, compite con figuras como Adele, Harry Styles y Kendrick Lamar en la categoría Álbum del Año por su último trabajo discográfico, “Renaissence”.

Con estas nuevas nominaciones, Beyoncé alcanzó las 88 nominaciones en toda su carrera y empata con su esposo, Jay-Z, como los artistas con más nominaciones de la historia de los Premios Grammy.

Beyonce esta nominada en 9 categorías en los Grammys 2023 Foto: Google

Las categorías en las que compite este año son Álbum del año y Mejor álbum de música dance o electrónica por “Renaissence”, así como Canción del año, Grabación del año y Mejor grabación dance/electrónica por su single “Break my soul”.

Beyoncé lanzó el primer eslabón de una trilogía en la que intenta reformular su relación con la música (Prensa Sony Music/Carlijn Jacobs). Foto: Carlijn Jacobs

Además de Mejor interpretación R&B con “Virgos Groove”, otro de los tracks de su nuevo disco, y a Mejor interpretación de R&B tradicional por “Plastic Off the Sofa”. Mientras que,”Cuff it” se encuentra en la categoría Mejor canción R&B. Por otra parte, “Be Alive” de King Richard, tiene chances de quedarse con el premio a Mejor canción compuesta para medios visuales.

La historia de Beyoncé en los Premios Grammy

Beyoncé comenzó su carrera meteórica junto a Destiny’s Child. Como miembro de este trío recibió dos premios por el hit “Say My Name”. También ha recibido varios reconocimientos por sus colaboraciones con artistas como Stevie Wonder, Shakira, Kanye West y, por supuesto, con su marido Jay-Z.

Debido a su gran versatilidad la multifacética artista ha recibido estatuillas en diferentes categorías: pop, R&B, música urbana, rock y rap. A lo largo de toda su trayectoria obtuvo el reconocimiento por sus mayores éxitos “Crazy In Love”, “Single Ladies (Put A Ring On It)”, “Halo” y “Drunk in Love”.

Aunque su paso por los Premios Grammy también ha generado polémica. Por ejemplo, su exitoso álbum “Lemonade” (2016) solamente logró quedarse con 2 de las 9 nominaciones en las que competía. Además de perder en la categoría Mejor disco de música urbana contemporánea (ahora llamada Mejor disco de R&B progresivo), también cayó ante Adele por su álbum “25″. La misma artista británica comentó “¿Qué cojones tiene que hacer para que le den el premio de disco del año?” luego de recibir el premio Álbum del año.

Con la pandemia como contexto, Beyoncé trabajó durante tres años para concretar el sucesor de "Lemonade", de 2016. (Prensa Sony Music/Mason Poole). Foto: Mason Poole

Esta vez, “Renaissence”, el séptimo álbum de estudio, tiene grandes chances de quedarse finalmente con el preciado galardón. Este domingo 5 de febrero, Beyoncé puede convertirse en la intérprete con más gramófonos de la historia y romper su propio récord en la entrega anual de premios a la música internacional.