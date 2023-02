Premios Grammy 2023: el detrás de cámaras inédito de la alfombra roja

El domingo 5 de febrero se celebra la 65° edición de los Premios Grammy, la noche para y por la música donde nuestras estrellas preferidas son las protagonistas.

Incluso antes de haber sucedido, esta edición ya ha marcado historia con la nominación de Bad Bunny a “Álbum del año” por “Un verano sin ti”, siendo el primer latinoamericano en competir en la terna, donde, en esta oportunidad, se encuentran Adele con su álbum “30″, Beyoncé por “Renaissance” y Harry Styles por su disco “Harry’s House”, ABBA con “Voyage”, Mary J. Blige con “Good Morning Gorgeous (Deluxe)”, Brandi Carlile con “In These Silent Days”, por su parte, Coldplay compite por el premio con su álbum “Music of the Spheres”, Kendrick Lamar con “Mr. Morale & the Big Steppers” y Lizzo con “Special”.

Premios Grammy Foto: Getty Images

La entrega podrá verse en exclusiva por TNT y HBO Max desde las 22 hs. A su vez, la premiación se podrá volver a disfrutar exclusivamente en la plataforma de streaming durante dos semanas.

Lety Sahagun y Heisel Mora: todo sobre los Premios Grammy 2023

Desde Vía País, hablamos con Lety Sahagun y Heisel Mora, pre-show hosts de los Premios Grammy 2023 por TNT y HBO Max. Las anfitrionas de los premios más grandes de la música contaron cuáles son las expectativas para la gala, cómo se preparan para la alfombra roja y cómo es estar frente a las estrellas más famosas de la industria y entrevistarlas.

“Son muchos los artistas que pasan por la alfombra roja, siendo alguno de ellos grandes ídolos de la música. ¿Qué pasa por sus mentes cuando están entrevistando a una de sus estrellas favoritas?”

Lety Sahagun: “Justo hoy le estaba diciendo a Hazel que a mí me pasa algo que es como si me pudiera separar. Una parte de mí es como esta fanática de la música o de estos grandes artistas y, luego, está esta parte como más profesional o periodística. Entonces a mí me gusta pensar que pueden existir separadas, pero eso nunca ha sido mi realidad. Yo en todas mis entrevistas y alfombras que he hecho en mi vida, tú puedes ver mi genuina felicidad, admiración, respeto, no sé cómo separar estas partes. Entonces sí me gusta mucho la música de alguien, o si he crecido toda la vida admirando a alguien. Hoy, por ejemplo, hacíamos el supuesto de que Beyoncé se separa para darnos una entrevista. Pues me voy a emocionar y voy a gritar y voy a sonreír porque eso es lo que se siente genuino. ¿Y creo que también eso es lo que hace también muy mágico el trabajo, no? Seguramente habrá personas que pueden separar ambas cosas o que no se emocionan tanto. No es mi caso, no se si es el tuyo Heisel.”.

Lety Sahagun, pre-show host de los Premios Grammy 2023. Foto: Lety Sahagun

Heisel Mora: “Pues hoy lo hablaba con Leti. Ya había estado en alfombras con TNT, pero siempre teníamos dos puntos y en el punto primero estaba Leti con Rafa Sarmiento y yo estaba en un punto del final de la alfombra y había hecho sobre todo Latin Grammy y conté con la suerte de ver artistas como Camilo, como Sebastián Yatra, como Mike Bahía cuando se ganó su primer Grammy por Mejor nuevo artista, y fue muy bonito porque son artistas que en Colombia tienen un recorrido, empezando por emisoras, cuando empezaron a poner un sencillo, de pronto con rotación una vez al día, llevándolos a colegios, a universidades, entonces me ha tocado la experiencia más desde la amistad de ver crecer a un artista y es como una camaradería muy bonita, entonces, eso es como ver a un amigo crecer y despierta mucho amor cuando uno los ve ganar. Es como si fueran amigos o hermanos de toda la vida, porque uno sabe cómo fue todo su proceso para llegar a ello, cuánto le costó llegar ahí.

Heisel Mora, pre-show host de los Premios Grammy 2023. Foto: Heisel Mora

Yo estoy muy nerviosa porque es la primera vez que estoy en el punto al lado de Lety. Hoy jugaba a que pasaba Beyoncé o Sam Smith y ya solo con eso sentía que temblaba o que me ponía nerviosa. Se me venía la pregunta de ‘¿Qué le preguntó? ¡Está acá!’ y simplemente lo estaba imaginando, así que no sé qué pasará en la alfombra roja de los Grammy 2023. Me da muchos nervios, la verdad.”.

“¿Su sueño para esta alfombra roja es entrevistar a Beyoncé? ¿Les gustaría entrevistar a algún artista más?”

Lety Sahagun: “Yo creo que entrevistar a Beyoncé es el sueño de cualquiera. Creo que no hay nadie que no admire lo que ella ha logrado en la industria de la música. Hace historia con 88 nominaciones y yo estoy segura que mañana va a ser historia como la artista con más Grammys en toda la historia de la música. Entonces hablar de ella yo siento que es hablar en otro idioma. Es como separarla de todo lo terrenal, es la reina Beyoncé.

Lety Sahagun, pre-show host de los Premios Grammy 2023. Foto: Lety Sahagun

Pero a mí genuinamente me emociona mucho también lo que está pasando con la industria latina, particularmente con Bad Bunny. El que haya logrado la nominación a Álbum del año siendo que es completamente en español es histórico. En el hipotético caso que gane el pensar que va a dar su discurso en español, porque así lo ha hecho en ocasiones anteriores, lo que ha hecho con nuestra música, con nuestro idioma, con nuestros sonidos en ‘Un verano sin ti’, a mí es lo que más me emociona. No que las otras personas nominadas no me emocionen, pero esto se siente cercano al corazón, se siente cercano a la comunidad latina.”.

Heisel Mora: “Por mi lado Beyoncé también. Su álbum ‘Renaissance’ se lanzo sin ningún tipo de promoción y es el álbum con mayor número de nominaciones. Ella es es un enigma en sí. Entonces, ya con que pase por detrás de nosotras va a ser como ‘Dios estuvo en el lugar donde estuve yo’. Eso sería muy chévere.

Heisel Mora, pre-show host de los Premios Grammy 2023. Foto: Heisel Mora

Soy también fanática de Adele. Se anunció que Stevie Wonder va a estar y ver a un grande de la música como él o a Smokey Robinson, que son parte de una misma discográfica, para mí sería muy emocionante poder hablar siquiera con alguno de los dos.”.

“¿Con cuál de los nominados a Álbum del año musicalizarían la noche de los Premios Grammys 2023?”

Lety Sahagun: “Ja, ja, ja. Depende de cuánto te quieras divertir... porque tenemos baile, música latina. También podríamos regresar a los ‘80 o ‘90 con ABBA... No sé la verdad... ¿Tú con qué musicalizarías, Heisel?”.

Heisel Mora: “Yo sí sé, con ‘Renaissance’ de Beyoncé. Es un álbum que tiene de todo, desde música disco, un estilo muy Studio 54, rock. La verdad que estoy obsesionada con esta creación de Beyoncé, así que musicalizaría cada momento de la premiación con él.”.

Lety Sahagun: “Si queremos llorar, podemos poner a Adele. No sé, todo depende del humor. En esta edición de los premios hay un poquito de todo y creo que eso es algo muy interesante para rescatar. Hay presencia de música country y presencia de música disco. Hay presencia de música latina y presencia de rap. Hay presencia de pop. Este año la categoría de Álbum del año es una categoría muy diversa en cuanto a género musical y eso me parece que es para celebrar.”.

Lety Sahagun, pre-show host de los Premios Grammy 2023. Foto: Lety Sahagun

“En los últimos años comenzamos a vivir en Latinoamérica y el mundo un gran empoderamiento de las mujeres y, la industria musical no es ajeno a ello. ¿Que opinan del gran protagonismo de las mujeres en la 65° edición de los Premios Grammy?”

Lety Sahagun: “En la terna de Álbum del año, seis de los nominados son mujeres. Yo honestamente creo que se está haciendo un esfuerzo interno en la Academia por escuchar el reclamo de las mujeres y la necesidad de abrir estos espacios a ellas. Pero ello no solo se ve en la Academia, sino que, incluso hoy recordábamos con Heisel como la última vez que Adele y Beyoncé compitieron por el premio a Álbum del año, se alababan entre sí y, cuando Adele subió al escenario tras ganar con ‘25′ dijo ‘Este no es el Álbum del año, el de Beyoncé lo es, y ella inspira toda mi carrera’. Creo que es importantísima esta sororidad entre nosotras, y es importantísimo que a nivel sistema las cosas cambien, por lo que es necesario que la Academia siga siendo parte de este cambio dando más visibilidad a las artistas, más oportunidades, más nominaciones. Hay muchos programas de la Academia para que ello suceda pero, esto es solo el principio.”.

Heisel Mora: “Yo creo que las redes sociales son parte importante de este cambio. Recuerdo que en una edición de los Premios Grammy, en la terna de ‘Mejor canción pop’ estaban Kelly Clarkson, Pink y Ed Sheeran y se lo lleva él con ‘Shape of you’, lo cual generó revuelo en las redes sociales y la respuesta de quien era el director de la Academia fue ‘Si ganó Ed Sheeran fue porque la competencia no estaba a la altura’ y le dijo a las artistas mujeres ‘Si quieren ganarse un Grammy, pues mejoren su juego para estar nominadas’ lo que, desde ya, generó mucha controversia.”.

Heisel Mora, pre-show host de los Premios Grammy 2023. Foto: Heisel Mora

“Yo creo que empezamos también a ver como las artistas mujeres comenzaron a ir más allá de las narrativas sobre amor, de corazones rotos, y, en cambio, ahora las canciones son sobre empoderamiento. Por ejemplo, Doja Cat habla del poder que hay en una mujer, o Katy Perry y Taylor Swift reconciliándose...

Estamos en pleno siglo XXI y no paramos de escuchar ‘Primera mujer esto, primera mujer aquello’, y eso es porque la Academia tenía invisibilizadas a las mujeres. Gracias a las redes sociales y al público se demostró que la música hecha por mujeres es necesaria y es igual de buena que la producida por hombres. Hubo un cambio cultural con movimientos como el ‘Me too’ y ello se vio reflejado en el mundo del espectáculo y el entretenimiento. Y realmente, es fundamental el cambio en la narrativa porque comenzamos a hablar sobre cosas que antes no podíamos decir porque nos silenciaban.”.