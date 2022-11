The Weeknd anunció un show en Argentina para el 2023: cuándo y dónde se presenta

The Weeknd es uno de los artistas internacionales que se suma a la lista de shows programados para el 2023. El cantante canadiese regresará a la Argentina el próximo año como parte de su gira donde interpretará las canciones de sus discos “After Hours” y “Down FM”.

Como parte de la gira “The After Hours Til Dawn Global Stadium Tour”, The Weeknd se presentará el 13 de octubre del 2023 en el Hipódromo de San Isidro. Las entradas estarán próximamente a la venta través de All Access.

The Weeknd - fechas del 2023

La última vez que The Weeknd visitó el país fue durante el 2017 en el marco del Lollapalooza Argentina. Esta vez, llegará con un show independiente donde se reencontrará con sus fanáticos y repasará los mejores hits de su carrera como “Blinding Lights”, “Save The Tears” y “Starboy”.

The Weeknd en Argentina 2023: cuándo es y dónde comprar entradas

Cómo será el show de The Weeknd en Argentina

The Weeknd presenta su show más ambicioso de su carrera con una apuesta inmersiva que incluye elementos del teatro y las artes escénicas.

El tour es también el primero en integrar tecnología 3.0 para una experiencia única auspiciada por Binance. El principal ecosistema de cadenas de bloques del mundo será el encargado de llevar las criptomonedas a un show musical.

The Weeknd, con nueva música para sacudirnos la modorra. (Universal Music)

Según lo informado, las entradas para el show incluyen un NFT de recuerdo y acceso a una colección exclusiva de NFT para la gira de The Weeknd, en colaboración con HXOUSE, un centro de pensamiento e incubadora comunitaria para emprendedores creativos.