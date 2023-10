Taiu rompió el silencio y respondió a la acusación Milo J en su Music Session

Esta semana, Bizarrap lanzó la Music Session Vol 57 que tiene a Milo J como protagonista. Luego de generar grandes expectativas, finalmente, el productor argentino publicó su esperada colaboración y sorprendió a todos. No solo estrenó la nueva grabación en su clásico estudio, además, incluyó 4 tracks que forman parte de un EP en conjunto con el rapero de Morón.

En dormir sin Madrid se llama este proyecto compartido entre Milo J y Bizarrap que causó sensación entre el público. Pero, sin dudas, lo que más generó revuelo fue una picante barra del joven artista contra Taiu, el productor de “Rara vez”, el hit con el que se hizo viral.

“Me pusieron de enemigo’ a mis hermanos, cuando los que me robaron fueron ello’ / Pegué un tema top global y todavía no veo un peso / Vi cómo lloró mamá, angustiada, por no haberse rescatado del puñal que me clavaron en mis ojos” dice Milo en el fragmento de la Music Session.

Rápidamente, los fanáticos del artista no tardaron en asociar esta indirecta y aseguran que está dirigida hacia Taiel Heredia, el hijo del famoso cantante Víctor Heredia. Según las teorías, todo apunta a que el productor no le habría dado su parte de las regalías al joven oriundo de zona oeste y es por eso que ahora arremetió en su contra a través de su nueva canción.

Quién es Taiu, el hijo de Víctor Heredia Foto: Instagram

Qué dijo Taiu sobre la acusación de Milo J en su Music Session

Por su parte, Taiu rompió el silencio y salió a dar su versión de los hechos. A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el productor respondió a la polémica barra de Milo J.

En su descargo aseguró que lo sucedido con el porcentaje de ganancia del cantante de “Rara vez” no es algo que esté en sus manos. “Para los que no conocen la industria musical desde adentro, las regalías de los temas se pagan tiempo después de su lanzamiento”, comenzó explicando.

Luego aseguró que él no es quien paga y que “la parte económica depende de las disqueras”, que en este caso sería Universal Music. También señaló: “ambos recibiremos el pago del hit que hicimos juntos dentro de los plazos establecidos”. Por último sostuvo que lamenta la desinformación y confesó: “me duele que se digan cosas que no son ciertas”.

Aunque muchos seguidores del género urbano remarcaron que esta no es la primera vez que Taiu tiene conflictos con un artista. Lo mismo habría sucedido con Trueno, con quien colaboró en varios tracks de su primer álbum Atrevido. Así como también, varios compararon la situación con lo que le ocurrió a Paulo Londra en su momento con Big Ligas.