Días pasados se conoció la noticia que el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) a través de la Resolución N° 1059-ENACOM/22 con fecha 26 de mayo de 2022, adjudicó la licencia para la explotación de LU24 y FM Ilusiones a Carlos Alberto Gaskin, un empresario platense.

La noticia sorprendió a propios y extraños, Rumores e información se mezclaron por igual. Desde Vía Tres Arroyos sin dejarnos avasallar por el “run run” de la ciudad, acudimos a la información oficial y en esta oportunidad nos comunicamos telefónicamente y en EXCLUSIVA con Carlos Alberto Gaskin para conocer su versión de los hechos.

Gaskin es presidente de la Federación de Mutuales Regional La Plata y Prosecretario de la Confederación Nacional de la Mutualidad. Con respecto a la licitación de LU24 indicó:

“En el año 2021 nos presentamos, con un grupo de personas que trabajan vinculadas a mí, en el Enacom en virtud de la vacancia que existía del registro de la radio de Tres Arroyos tanto de la AM como de la FM porque en enero de 2018 había caducado la licencia que tenía esa emisora”.

“En el mismo proceso de concurso del Enacom salieron 15 frecuencias, entre las cuales se encontraba, por ejemplo, Radio El Mundo de Capital Federal por demás reconocida. De la provincia de Buenos Aires eran cuatro las frecuencias sobre las cuales se podía presentar a Concurso, que feneció el 4 de octubre de 2021: una en Carhué, una en Bahía Blanca, una en Pehuajó y la de Tres Arroyos”.

“Haciendo un relevamiento específico de las realidades y potencialidades que nosotros teníamos para desarrollar, creíamos que lo más conveniente era participar del proceso del concurso de la emisora de Tres Arroyos”.

“Fuimos los únicos oferentes, nadie más se presentó. Ni quien tenía la licencia hasta ese momento ni ninguna otra persona. Tuvimos que presentar diferentes carpetas para acreditar que teníamos idoneidad, calificaciones técnicas y patrimoniales para llevar adelante el proceso y condiciones técnico jurídicas que teníamos que tener para llevar adelante tanto la AM como la FM de Tres Arroyos”.

“En virtud de ser el único oferente pero, además, por haber cumplido todas las exigencias de Enacom, hubo un proceso en el cual se pasó por distintas instancias y en un momento se estableció un primer paso de establecimiento que los requisitos se habían cumplimentado en tiempo y forma”.

“Fue ante esta situación que, posteriormente, se presentan quienes detentan actualmente el contralor de la entidad con una medida de amparo en el cual en un primer momento contenía también, una medida cautelar que se pedía en el Juzgado Federal de Tres Arroyos. El juez le hace lugar a esta petición y deja en stand by la resolución administrativa del Enacom que llamaba a Concurso”.

“La administración anterior manifestó que el Enacom no les había comunicado del vencimiento de la licencia. Haciendo un paralelismo es lo mismo que decir que la Municipalidad de Tres Arroyos te tiene que informar que se te venció la Licencia de Conducir; vos sabés cuando se te vence, vos tenías un contrato que tenía una fecha de vencimiento”.

“Pueden pasar dos cosas, o tuviste una actitud que no quisiste presentarte o puede ser que se te hayan pasado los términos pero eso no es imputable al Enacom”.

“Una vez que resuelve la medida cautelar por parte del Juzgado de Primera Instancia se le comunica al Enacom y el Enacom suspende todo el proceso administrativo de esta radio. A posteriori de eso, la Cámara que toma la apelación que realiza específicamente el Enacom, en la cual dice que se habían cumplido las pautas preestablecidas por la ley que reglamenta la materia; le hace lugar al planteo del Enacom y deja sin efecto esa medida cautelar y vuelve a reinstaurar la existencia de este concurso y a establecer que, mi persona: Carlos Alberto Gaskin, fue el único oferente de la radio y que soy el adjudicatario”.

“Eso no quiere decir que la radio ya esté adjudicada, hay unos plazos que se deben cumplir y en los cuales debo cumplimentar ciertos requisitos impuestos por el Enacom. Mientras dure este proceso la frecuencia la sigue teniendo quien era el licenciatario anterior, hasta que el Enacom habiendo cumplimentado todos los pasos me dé la explotación de la frecuencia”.

La preocupación por los puestos de trabajo y el futuro de la radio

Sin lugar a dudas, lo que más preocupa a los empleados de LU24 y a la sociedad en general es la continuidad de los puestos de trabajo y el futuro de la emisora, emblema de la ciudad, al respecto Gaskin indicó:

“Quiero aclarar enfáticamente que Tres Arroyos no va a perder su frecuencia, nadie tiene la intención de levantarla ni llevarla a otro lado. Hemos hecho un desarrollo de lo que pretendemos realizar en Tres Arroyos y para Tres Arroyos, con gente de Tres Arroyos”.

“Los puestos de trabajo de quienes mantengan una regularidad, que estén en una situación vinculante acreditada, como se dice normalmente “que estén en blanco”, nosotros no tenemos ningún tipo de inconveniente y es más, con aquellos que se encuentren en una situación irregular, también nos vamos a sentar y solucionarlo”.

“No hay que olvidarse que yo vengo de la actividad mutualista, sería ir en contraposición de lo que soy yo y de los valores que pretendo. No es mi intención hacer que la gente se vaya a su casa y no pueda seguir trabajando. Todo el mundo va a poder seguir trabajando”.

“No queremos reemplazar a nadie. Cuando buscamos esta frecuencia analizamos las características propias regionales y de los tresarroyenses y eso lo vamos a mantener porque lo que pregonamos es darle un salto de calidad a lo que ya está. Sabemos de la capacidad de la gente que trabaja en LU24 y queremos que sigan conformando la familia de LU24″.

“Nuestros derechos y obligaciones comenzarán en el momento que nos hagamos cargo de la emisora, tanto con el personal como con todo lo pertinente al desarrollo de la radio. Entiendo que cuando hay un cambio en la relación laboral todo el mundo se siente afectado. Hay derechos adquiridos, hay formas de trabajo que se mantienen”.

“En mi quehacer diario y en ninguna de mis actividades, por mi formación, he tenido un problema con el personal. Si algo ha sucedido con el personal de LU24 en estos días, espero que se subsane; no creo haber sido el motivo de alguna situación. Estoy a disposición de ellos y de la comunidad de Tres Arroyos porque en definitiva esto es para ellos”.

Y agregó: “Para el momento que se tuviere que hacer un traspaso voy a estar en Tres Arroyos con la suficiente antelación para dar las garantías del caso y para hablar con cada uno mano a mano para ver cómo podemos seguir trabajando”.

“Si el Sr. Basualdo tiene algún interés de continuar explotando esto, lo único que tiene que hacer es sentarse a dialogar conmigo y mis abogados para ver si podemos seguir desarrollando una tarea en conjunto, y si no se puede cristalizar buscaremos lo mejor para Tres Arroyos con un nuevo proyecto”.

“Hay gente que tiene inquietudes y nos llama y nos plantea, por ejemplo, que hay empleados dentro de la radio que le faltan aportes. Yo no puedo hacer un juicio de valor sobre eso, sería desmesurado de mi parte”.

“Para mí sería un placer hablar con Basualdo, no tengo ningún tipo de problemas con él. Soy una persona de dialogo, me gustaría poder sentarme y charlar. Yo traté de comunicarme, me dijo que el jueves de esta semana se iba a comunicar conmigo uno de sus asesores. Yo estoy a su disposición no tengo ningún tipo de problema”.

“Puedo sentarme a hablar con él o con todos los interesados en que tengamos en Tres Arroyos una radio potente, con un desarrollo de programación acorde a las necesidades actuales, y trabajar de manera conjunta por y para Tres Arroyos”.

“A Garate lo conozco institucionalmente”

En una nota editorial realizada el martes en la mañana en su programa de radio, José Luis Basualdo, actual administrador de LU24, acusó a Pablo Garate de estar detrás de una maniobra para otorgarle la licencia a Gaskin.

Basualdo expresó: “En nuestra sociedad hay, al menos una persona que no solamente tiene exceso de ambición, que no solamente aspira a ser algo más dentro de su carrera política, sino que para lograr todo eso, tiene un espíritu destructivo. Ese señor se llama Pablo Humberto Garate, exdiputado de la provincia de Buenos Aires, que tengo la plena, total y absoluta certeza que se pintó la mano de negro para decir a alguien andá, poné la cara que yo después manejo todo. Ese alguien es ese señor Carlos Gaskin”.

Consultamos al respecto sobre los vínculos con el exdiputado y Gaskin indicó: “A Garate lo conozco institucionalmente Yo soy presidente de la Federación de Mutuales Regional La Plata y Prosecretario de la Confederación Nacional de la Mutualidad. Garate fue hasta hace poco Diputado Provincial y tengo vínculos con él en virtud de distintos proyectos que teníamos nosotros, como con otros diputados de distintos bloques. No tengo vínculos de amistad, ni afectivos, ni comerciales con Garate”.

“La génesis de esto se gesta porque mi hijo mayor fue abogado del Grupo América y él estaba al tanto en el Enacom sobre las distintas frecuencias. Analizamos también la frecuencia de Pehuajó que estaba en el mismo proceso licitatorio pero era una radio de FM de poca potencia y LU24 tiene otras características”.

“Pero nos encontramos con una realidad que no nos esperábamos: pensábamos que en el concurso iban a participar otros actores, nunca pensamos que nos íbamos a presentar nosotros solos; pensábamos que quienes tienen actualmente la frecuencia se iban a presentar también por una continuidad laboral, pero no sucedió”.

Sobre la versión que indicaba que desde el medio de comunicación La Brújula de Bahía Blanca se harían cargo de la administración de la radio Gaskin indicó:

“No he tenido conversaciones con nadie. Si he tenido conversaciones con gente de Capital Federal para hacer un desarrollo técnico con una antena con una potencialidad que pueda servir mucho más, pero no he charlado con nadie de Bahía Blanca”.

Para finalizar la charla Gaskin indicó: “Quería expresarme para que la gente sepa cuál es la situación de LU24 en la actualidad, y además para llevarle tranquilidad al conjunto de trabajadores y a la sociedad en general, que nadie viene de arribista, ni a despojarlos de algo que es un bien cultural de la ciudad como la radio.”

NOTA DE LA DIRECCIÓN: Vía Tres Arroyos se solidariza con los dos empleados despedidos de LU24, por la actual administración, en este contexto de incertidumbre.