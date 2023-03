Se descompensó en plena ruta y no pudo pedir ayuda porque no había señal: el desesperado pedido de los vecinos de General Alvear

Jorge Blanco, un reconocido veterinario de General Alvear, Mendoza, fue encontrado muerto hace unos días en la zona de La Mora. El hombre se descompensó, y por no tener señal, no pudo avisar ni pedir ayuda. Su fallecimiento conmovió a toda la comunidad alvearense y ahora los funcionarios hicieron un pedido urgente: poner en funcionamiento una antena que se construyó en la zona hace 15 años para tener cobertura.

Tenía 65 años y su profesión fue su mayor pasión en la vida. Jorge había ido a vacunar animales en un campo ubicado a unos 45 kilómetros de La Mora, General Alvear. Su familia empezó a preocuparse cuando notó que habían pasado muchas horas y él todavía no regresaba a su casa.

Comisaría 14 de General Alvear. Foto: Municipalidad de General Alvear

Entonces, radicaron la denuncia en la Comisaría 14 de Alvear y, al ir al lugar donde había desaparecido, encontraron su cuerpo. En principio, el veterinario habría sufrido una descompensación y no pudo avisar, ni llamar a una ambulancia, porque en la zona no hay cobertura de señal de celular.

Cuál fue el reclamo de los alvearenses tras la muerte de Jorge Blanco

El pasado fin de semana del 25 y 26 de marzo se realizó la Fiesta del Campo en General Alvear, celebración previa a la Fiesta de la Ganadería. Acudieron el Ministro de Infraestructura, Mario Isgro, el Subsecretario de Ganadería, Sergio Moralejo y el de Industria y Comercio, Alejandro Zlotolow.

Frente a estos representantes de Gobierno, los funcionarios alvearenses comentaron el caso de Jorge Blanco y expresaron la urgencia de poner en funcionamiento una antena cuya torre se construyó hace 15 años en la zona de La Mora, para que tenga conectividad y así la gente no quede incomunicada en plena ruta.

“Es una picardía lo que pasa ahí. La torre se inauguró en el 2008, luego de que la familia Caltabiano donara el terreno para poder montarla. Y desde entonces que venimos pidiendo que alguna empresa instale la antena y brinde conectividad. Hicimos el planteo en la comuna, lo llevamos al Enacom y lo hemos hecho también al Gobierno provincial, pero seguimos sin tener conectividad. Hay que entender que no estamos pidiendo esto para ver Netflix, pedimos este servicio básico que en algunos casos es de vida o muerte”, resaltó Ramiro Labay, titular de la Específica de Ganadería, a Diario Uno.

Además, expresó que en esa zona de la ruta 188 se producen muchos accidentes viales que no son detectados a tiempo porque no hay cobertura para llamar a la ambulancia o al auxilio mecánico.

Muchos accidentes de este tipo ocurren en la Ruta 188.

La empresa que trabajó en la antena construida en 2008 fue Atis Group (Argenttina Telecom Infraestructure Solution) y se decía que podría ser utilizada por cualquier empresa de telefonía. Sin embargo, desde el ejecutivo de Alvear ratificaron que si bien la antena se montó, no están los equipos para prestar el servicio de conectividad.

“Desde el 2016 venimos haciendo el reclamo y nos hemos reunido con las empresas, especialmente con Telefónica de Argentina, para que habiliten las antenas en la Ruta Nacional 188, entre Canalejas y Bowen y en la Ruta Nacional 143, entre Carmensa y Cochicó, pero sistemáticamente la respuesta es que no cuentan con recursos, también se ha hecho el reclamo a Enacom, que creemos que debe actuar. Ese reclamo es de todos los años”, afirmó el intendente de General Alvear, Walther Marcolini.

Por otro lado, el titular del Enacom, Guillermo Elizalde, expresó en una charla con Diario Uno que ese organismo solo puede regular un servicio y no tiene competencia hasta que una empresa comienza a darlo. “El Enacom no puede obligar a ninguna empresa a prestar un servicio si no tiene la infraestructura para hacerlo”, concluyó.