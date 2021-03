El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) ya realiza, desde la semana pasada, las primeras pruebas, testeos y demostraciones del 5G para el internet móvil. Los ensayos cuentan con la participación de las empresas Ericsson, Huawei y Nokia. Mientras tanto el organismo combina la presentación de nuevas tecnologías con la profundización de la conectividad en distintas regiones, incluida Mendoza.

Guillermo Elizalde, delegado del Enacom en Mendoza resaltó las posibilidades que brindará este sistema. “Esta tecnología te permite conectar varios dispositivos inalámbricos a la vez, ofreciendo un servicio de internet y telefonía de una velocidad enorme, y una latencia muy inferior a la actual. Utilizan bandas de frecuencias más altas que el 4G y permite aumentar el rendimiento de la red”,

El funcionario destacó en declaraciones a Sitio Andino que “la telecirugía o la automatización industrial, los vehículos autónomos y el internet de las cosas son los grandes desafíos que vienen” y explicó que “el Enacom, como ente regulador, trabaja para que sea una herramienta: te provee un marco de ventajas sociales e instrumentos que favorecen el desarrollo”.

“Esta experiencia ha hecho convocar prestadores, proveedores y los actores del sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para que se den pruebas, ensayos y demostraciones. Es para que quienes tengan alguna preocupación, se pueda dilucidar” y contó que “hay dos fases en el 5G, la NSA (no autónoma) que convive con la infraestructura del 4G, y la 5G SA, que tiene una inversión carísima y la tiene que hacer el privado” indicó Elizalde.

Recordó que “La tecnología del 4G hoy permite 100 mil dispositivos conectados por kilómetro cuadrado. Con el 5G podés tener 1.000.000. Hablamos de 10 gb de ancho de banda cuando hoy, en el mejor de los casos, se permite velocidades de 100 mb. En Mendoza estamos en promedio de 8 o 9 mb”.

Pese al anuncio, Elizalde mostró prudencia ante la novedad. “Sé que el 4G no está funcionando y estamos metiendo conectividad, pidiendo a las empresas que inviertan, llevando los Aportes No Reembolsables (ANR)”.

“Si pensamos para el presente, 1 de cada 3 mendocinos no tienen conectividad. Ahí está el diálogo y la cooperación público privada. Con los ANR, pedimos que haya conectividad en esos sectores vulnerables. Hay una línea para los barrios del RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares). Trabajamos sobre el déficit pero no podemos no ver lo que se viene”, cerró el funcionario. Fuente Sitio Andino