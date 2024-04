Cierre de Enacom en Rosario: la Policía Federal sacó a todos los empleados de la oficina

Trabajadores del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), sede Rosario, fueron desalojados por la Policía Federal de las oficinas ubicadas en el Correo Central frente al Municipio, en el marco del cierre del organismo establecido por el Gobierno Nacional.

Se trata de 30 empleados que, hasta este 3 de abril se desempeñaban en la oficina local del organismo y, según los primeros testimonios, fueron obligados a dejar las instalaciones dos horas después por la fuerzas policiales federales, sin notificación formal de despido para nadie.

“Esto es una fantochada. Estamos esperando que nos den una acta para que nos certifiquen lo que hicieron acá. Antes del feriado largo salió una resolución donde decía que se cerraba esta dependencia, pero ningún empleado está notificado de nada”, expresó la secretaria general de ATE Rosario, Lorena Almirón.

Desalojaron a 30 trabajadores Foto: Rosario3

La dirigente expuso además que los trabajadores padecen un estado de “angustia e incertidumbre”, ya que no saben lo que pasará con sus empleos, más allá de que aún no hayan recibido telegramas de despido. “Incluso acá tienen contrato por tiempo indeterminado, que requieren una indemnización. Y no tienen absolutamente nada que registre que están despedidos”, remarcó.

“Mañana deberán presentarse a sus puestos de trabajo nuevamente y en caso de que no se lo permitan tendremos que tomar medidas legales ante este atropello, que es parte de la atrocidad que está haciendo este gobierno nacional. Este gobierno lleva 100 días de ajuste feroz y no tomó ni una sola medida a favor de la gente”, puntualizó Almirón.

Y cerró con el dato de que “otros 388 trabajadores de Enacom en el país” también se vieron obligados a dejar sus puestos de trabajo o directamente no se les permitió entrar a las oficinas.

¿Qué es el enacom?

Enacom es el ente de control de las empresas de telecomunicaciones, “que son todos los servicios que cada uno de nosotros tiene en su casa y en la mano, celular, internet, televisión, telefonía fija, y de los servicios de comunicación audiovisual, es decir, de los medios. Es un organismo muy importante, creo que la gestión nacional lo sabe, por eso lo intervino tan rápido y por eso el recorte también llegó de una forma tan problemática”, explicó a su turno Daniela Constantini, delegada del sector.