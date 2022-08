Según documentos oficiales del Ministerio de Educación de la Nación, la mitad de las escuelas públicas en la Argentina no tiene conexión a internet, en tiempos donde esta herramienta es fundamental para el aprendizaje de los chicos.

El país cuenta con 51.745 establecimientos educativos estatales, y de estos, 24.394 no tienen conexión a internet, es decir: un 47%. De esta manera, son aproximadamente 2.413.698 los alumnos que concurren a escuelas públicas desconectados.

Preocupa la desconexión en las escuelas públicas del país. Foto: Archivo

Desde el Gobierno, reconocen la desconexión y aseguran que este año iniciaron un trabajo para reparar esa falta, pero resta un largo camino. En mayo las escuelas desconectadas ascendían a 27.666.

Fueron años problemáticos para la enseñanza debido a la pandemia, cuando miles de jóvenes no pudieron sostener el lazo con la escuela por no contar con una computadora o internet en sus casas. De hecho, cerca de 200 mil alumnos nunca volvieron a la escuela y durante el primer año de pandemia fueron 1.360.000 los que no contaron con los medios para estudiar. En 2021 esa cifra bajó a 450 mil estudiantes con “vinculación nula o insuficiente”.

La falta de conectividad afecta a jardines, escuelas primarias, secundarias, establecimientos para adultos, de educación especial y hospitalarias, entre otras. Y se extiende a lo largo y a lo ancho del país, con importantes focos de desconexión en algunas provincias como Formosa, Chaco y Santiago del Estero.

Cuáles son los distritos más desconectados

En la provincia de Buenos Aires, hay 14.039 establecimientos educativos públicos de los que 6.896 (49,12%) no tienen conexión a internet.

En Formosa, la situación es más grave: hay 1441 escuelas sin internet de un total de 1623 establecimientos educativos. Es decir, el 88,79% de las escuelas está desconectada.

Alrededor de un 47% de escuelas estatales no cuentan con conexión a internet.

Por su lado, en Chaco, de 2670 establecimientos educativos, unos 2077 (77,79%) no poseen conectividad. En tanto, en Santiago del Estero, de las 2259 escuelas públicas, 1801 están desconectadas: un 79%.

En Tucumán, de 1594, 1123 (70,45%) no cuentan con esta herramienta, y en Santa Fe pasa lo mismo con 2611, de un total de 4018 (64%). En La Rioja, hay 795 establecimientos educativos públicos y son 454 los desconectados (57%).

De la vereda de enfrente, los mejores índices los presentaron la Ciudad de Buenos Aires y San Luis, con casi el 100% de sus escuelas conectadas.

La internet es importante para descargar contenidos educativos estimulantes para los más chicos, material audiovisual para la primaria y la secundaria o realizar ejercicios con plataformas educativa online en tiempo real. Es decir, se convirtió en una herramienta clave para los profesionales en la enseñanza actual.

El Ministerio de Educación aceptó que el 47% de los establecimientos educativos no tenían - hasta julio - conectividad y señalan que esa cifra bajó -ahora- a poco más del 40%. El objetivo, aseguran, es conectar al 90% de las escuelas antes de fin de año.

Qué pasó con las 500 mil computadoras

En marzo de 2021, el presidente Alberto Fernández prometió entregar 500 mil computadoras para estudiantes de escuelas públicas. El anunció se enmarcó en el relanzamiento del Plan Conectar Igualdad. Pero de la cifra mencionada, solo se entregaron 59.431 netbooks: un 11,89% de lo prometido.

Todavía no se cumplió con la entrega de las 500 mil netbooks prometidas en 2021.

En marzo de 2022, por su lado, el ministro de Educación Jaime Perczyk aseguró que las 500 mil computadoras ya habían sido distribuidas. Sin embargo, los hechos lo contradicen:

Año 2021: 59.431 netbooks dentro del Plan Juana Manso.

Año 2022: 331.490 netbooks (al 31 de julio de 2022).

Hasta ahora se entregaron 390 mil computadoras. Lo que significa que hay 110 mil alumnos que todavía no tienen sus equipos.

Asimismo, en marzo pasado se anunció la entrega de un millón de computadoras más, que en buen número iban a destinarse a los docentes. Pero la adjudicación se produjo recién en junio y aún no se le pagó a las empresas seleccionadas, ni tampoco se inició la distribución. De hecho, hasta ahora, ningún maestro recibió su equipo.

El presupuesto total para la compra de netbooks en el marco del Plan Conectar Igualdad en 2022 es de $29.093.733.257 (valor estimado con una cotización del dólar de $118.00). De esa cifra ya se usaron $11.837.955.038 (actualizado a mayo) por lo que ya se ejecutó el 40% y ni siquiera se cumplió con la primera meta: entregar las 500 mil computadoras que prometidas por el presidente.