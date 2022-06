El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) adjudicó la licencia para la explotación de LU24 y FM Ilusiones a un empresario platense a través de la Resolución N° 1059-ENACOM/22 con fecha 26 de mayo de 2022.

La información indica que por medio de la Resolución N° 1059-ENACOM/22 de fecha 26 de mayo de 2022, el Ente Nacional de Comunicaciones aprobó los actos del Concurso Público convocado mediante Resolución N° 1298-ENACOM/21, con el objeto de adjudicar una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación del Servicio de Radiodifusión Sonora por Modulación de Amplitud de Categoría IV, identificado con la señal distintiva LU24, en la frecuencia 820 KHz, y de su Servicio de Frecuencia Modulada de Categoría E, en la frecuencia de 95.3 MHz, en la localidad de Tres Arroyos, Provincia de Buenos Aires.

Dicho acto administrativo procede a adjudicar la licencia en cuestión, en favor del Sr. Carlos Alberto Gaskin, por un período de 10 años, a contar a partir de la fecha de la autorización de inicio de emisiones regulares, pudiendo ser prorrogada a su vencimiento.

La página de Facebook de Argentina en AM y FM indica sobre el caso que “Es importante señalar, que la ex licenciataria de la AM 820 “LU24 Difusora Tres Arroyos S.R.L.”, había promovido un amparo judicial que tramitó por ante el Juzgado Federal de Necochea, teniendo en cuenta que el Artículo 3° de la Resolución 1298/21, había declarado la extinción de la licencia de esta firma para la prestación de ambos servicios de comunicación audiovisual, siendo que la misma se encontraba vencida desde el 29 de enero de 2018″.

“Sin embargo, la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, procedió posteriormente a revocar la resolución de fecha 04/10/2021, que ordenaba la medida cautelar de “no innovar” dictada contra el ENACOM”.

“Esta circunstancia le permitió al Organismo a continuar con el proceso de adjudicación, siendo el Sr. Carlos Alberto Gaskin, el único oferente en dicho concurso, y quien reunía los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones para acceder a la titularidad de la licencia”.

“En función de ello, el nombrado se convierte ahora en el nuevo licenciatario de LU24, para operar el servicio de AM en la frecuencia de 820 KHz, con una potencia de 5 Kw (Diurna) y 2.5 Kw (Nocturna), y de su Servicio Complementario de FM en 95.3 MHz”.

“No se hace ninguna referencia en la resolución de adjudicación, pero resulta evidente que la ex licenciataria “LU24 Difusora Tres Arroyos S.R.L.”, debería cesar sus emisiones de la estación de Amplitud Modulada identificada como “Radio Tres Arroyos” (AM 820 KHz), que explota desde el 4 de octubre de 1969, así como de “FM Ilusiones” (95.3 MHz)”.

A continuación la resolución del ENACOM: