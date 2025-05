No estará al aire: un reconocido periodista de Córdoba anunció que padece una “dolorosa” enfermedad

En las últimas horas, un reconocido periodista del ámbito cordobés informó que padece un “doloroso” cuadro infeccioso. La noticia impacto a su audiencia, quien notó que no estuvo al aire en sus habituales espacios de radio y televisión.

Se trata de Jorge “Petete” Martínez, quien detalló que sufre un cuadro de neumonía, una situación “bastante dolorosa” tras un fin de semana complicado y en reposo.

“A los oyentes que a diario me siguen en Aquí Petete por Mitre, a la gente que me quiere y se preocupa por mi salud, les quiero decir que no me van a escuchar por algunos días”, escribió en sus redes sociales. “Ayer después de un fin de semana complicado y en reposo, me diagnosticaron “neumonía”. Como verán no es una simple gripe, por lo que estoy atravesando un cuadro bastante doloroso”, siguió.

Petete avisó que padece neumonía.

“Espero y confío que los medicamentos actúen pronto para salir de esta situación. Amo mi profesión y mi programa de radio, pero primero está la vida. Está claro que tampoco me verán en TV en mi querido Noticiero Doce”, cerró.