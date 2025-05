El incómodo reencuentro de Fito Páez y Julia Mengolini después de una década: “Fuiste un enigma”

Después de más de diez años sin verse cara a cara, Fito Páez y Julia Mengolini compartieron una charla íntima en Mirá quien vino, ciclo que conduce la periodista en Futurock, donde repasaron el romance que los unió en el pasado y cómo lo vivieron desde perspectivas muy distintas.

El reencuentro tuvo momentos emotivos, reflexivos y también incómodos. Mengolini no dudó en abordar el tema que durante años fue centro de especulaciones: el supuesto romance entre ambos. “Para mí fuiste un enigma”, le confesó la periodista al músico rosarino, mientras él escuchaba con una sonrisa serena.

La ruptura entre Fito Páez y Julia Mengolini dio origen a una canción del músico.

Durante la conversación, que duró más de una hora, también hablaron de política, arte y feminismo. La conductora le recordó una canción y el explicó que la compuso para ella: “La hice en el acto, estábamos en el estudio de Gustavo Cerati, y la grabé esa misma tarde, lo instrumental y la letra. Fue hermoso, eso era porque te amaba mucho”.

“Gracias por esa canción, hay otras que tal vez no te las agradecería”, respondió ella sobre Rock and Roll revolution, tema que escribió y lanzó él cuando se separaron. “Un tema que se hizo muy conocido porque me puteás de arriba a abajo”, agregó.

Fito Páez y Julia Mengolini se reencontraron a más de diez años de su polémica ruptura, y la conductora le recordó el tema que él le dedicó, en el que la "puteaba de arriba abajo": "Esto lo tendríamos que haber hablado en privado". pic.twitter.com/3cAe3FzyKd — MDZ Online (@mdzol) May 16, 2025

“Esa fue una interpretación tuya, hubo muchas otras también. Había frases internas que sí, que eran entre nos”, admitió el rosarino que inmediatamente reprochó con humor: “Me hubiese gustado que lo habláramos en privado, pero a vos te gusta todo público”.

Ambos dejaron atrás cualquier malentendido con una charla honesta que dejó ver afecto y madurez. El intercambio generó gran repercusión en las redes y volvió a poner en agenda una historia que siempre estuvo rodeada de misterio.