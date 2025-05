La polémica crítica de Fito Páez a algunas artistas: “Perrean toda la noche y después pelean por otra cosa”

Fito Páez pasó por FutuRöck para ser parte de una entrevista con Julia Mengolini, quien en algún momento también fue su pareja. En la charla pasaron por diversos temas y, fiel a su costumbre de opinar sin filtros, el cantautor relacionó los feminismos con la música actual.

Además de considerar que actualmente la música responde a las exigencias del mercado, se detuvo en las contradicciones entre lo que ofrece cierto tipo de productos hoy y las luchas feministas.

“Esa música de una sola nota que tocas, que es el puto mercado, y esa música que está generando el mundo de una sola nota, a mí me aburre”, aseguró el músico, en cuanto a la música actual.

Mengolini completó: “Dijiste que esta música de ahora se llevó puesta la melodía y la armonía, quedó solo el ritmo... y ni siquiera entramos en las letras”.

La periodista le recordó que él en alguna oportunidad había criticado la música actual con una “mirada feminista”. “Dijiste que cómo podía ser que todo fuera ‘mover el culo’”, indicó. A lo que Páez acotó: “Y las chicas colegas, sepan: están peleando una cosa y después están bailando otra”.

“Cuando vayas al Congreso, no me pidas que te apoye”

Sobre lo que consideró una contradicción del feminismo, se explayó: “Aparte, yo pienso que todo se puede bailar, se puede bailar Prince, García, Spinetta, Chico Buarque, Joni Mitchell, Aretha Franklin, se pueden bailar un montón de música... Si decidís bailar esa que te van a perrear y te van a garch** toda la noche, bueno, es problema tuyo, pero después cuando vayas a defender los derechos en el Congreso no me pidas que te apoye”.

“Hay algo ahí donde los movimientos que no generan estéticas, manifiestos, obras... Se caen de alguna forma o están flojos de papeles”, entendió.

En ese aspecto relacionó un episodio protagonizado por el director alemán Fassbinder a finales de los ‘60 o principios de los ‘70.

“Las feministas van a pedirle su firma y él se negó. Les explicó que era porque estaban peleando por sus temas específicos. ‘La pelea es entre los que tienen y los que no tienen, en la medida que no junten sus peleas con otras peleas, a mí no me va a interesar’. Fue una clase de civismo y de humanismo muy fuerte”, relató Páez.