Para escribir esta nota me tomé el trabajo (que en realidad fue un gran placer) de escuchar los Covers que Isabel “Isa” Binetti interpretó y subió a su canal de Youtube para el deleite de todos.

Si tuviese que definirla en solo una frase diría que Isa Binetti es un alma vieja, como suelen llamar a las personas que desde la cuna muestran un talento inexplicable para su corta edad.

Dicen por ahí que cualquiera puede cantar, y es verdad, algunos lo harán mal, otros bien, pero son pocos los cantantes que logran captar las emociones de sus interpretaciones, y muy pocos los elegidos que tienen ese plus que algunos llaman alma.

Isa pertenece a esa casta. Lleva el alma en su garganta. Con el desparpajo de su juventud se le animó a temas emblemáticos como (you make me feel like) a natural woman de Aretha Franklin; All by my Self, aquella popular melodía de fines de los 70 que escribió y cantó Eric Carmen; o Hallelujah, hoy convertida en un himno mundial. A todo eso se le animó Isa y de todo eso salió airosa.

Su voz va y viene, poderosa de a ratos, dulce cuando se lo propone. Hace y deshace a su antojo cualquier melodía y si la suerte la acompaña tiene un futuro prometedor en la industria musical.

Isabel Binetti tiene 20 años y en dialogo con Vía Tres Arroyos nos contó sus inicios y sus planes a futuro.

Isabel "Isa" Binetti, una cantante con presente y futuro (Foto: Facebook: Isabel Binetti)

“La música siempre estuvo en mi vida, es mi pasión. En mi casa siempre se escuchó mucha música, mucha variedad, desde Whitney Huston hasta Santana, pasando por Spinetta y Cerati. Siempre me interesó el arte en general: bailar, pintar, cantar. Cuando yo era chica con mi mamá jugábamos a bailar, siempre se nos permitió expresarnos artísticamente - dijo Isa y continuó- Con 6 o 7 años cantaba las canciones de “Chiquititas” y cosas por el estilo, hasta que conocí a Adele y comencé a con sus canciones, lógicamente con todas las dificultades propias de la edad y de una voz en desarrollo, como no me salían, me fui frustrando y dejé de cantar pero con los años y la práctica mi voz poco a poco fue encontrando su lugar.”

“A fines de 2017 comencé a cantar en público. Por suerte siempre pude mostrarme, tuve muchas oportunidades de mostrar lo que hago a pesar de que empecé hace apenas 3 años. Arranqué y sigo haciendo Covers de otros artistas pero, poco a poco, iré volcándome más hacia lo propio”.

El parate de la pandemia que afectó a todos los artistas, no fue una excusa para Isa, que aprovechó el momento para profesionalizar el contenido que sube a sus redes sociales y que le permite difundir su actividad, con inversiones en tecnología y la apertura de su propio canal de Youtube donde sube los temas completos que graba.

“Las redes sociales hoy en día ayuda mucho a difundir a los artistas, que durante la pandemia se volcaron de manera masiva a subir su contenido a las diferentes redes, como Instagram, Tik Tok o Youtube. A través de las redes pude conectarme con un grupo de músicos de otros países, como Chile, Uruguay y Colombia e intercambiar, ideas, comentarios y contenidos.”

Isabel "Isa" Binetti, una cantante con presente y futuro (foto: Facebook: Isabel Binetti)

Isabel está de novia hace un año con Ezequiel Valenzuela, quien también es músico, juntos comenzaron a trabajar en sus propios temas y hace poquito tiempo lanzaron su primera canción llamada When I look into your brown eyes.

“Ezequiel fue quien me incentivo a dedicarme más a lo mío y a profesionalizarme cada día más. Él hace música electrónica y me arma las bases sobre las cuales yo después trabajo la letra y las melodías”

“Trabajamos muy bien juntos. Para mí el momento de la creatividad es espontaneo, trato de no forzarlo, porque lo forzado generalmente no sale bien, en mi caso trabajo primero con la melodía, la voy escuchando varias veces y de a poco va fluyendo el resto. No hay que apurarse, uno tiene que quedar plenamente conforme con el resultado” - expresó.

En la actualidad, Isa divide su tiempo entre componer de su música y las clases de canto que comenzó a dictar.

“Por suerte las clases arrancaron muy bien, tengo un grupo de aproximadamente 20 personas de diferentes edades, desde niños a personas mayores. Me encanta enseñar, ir guiándolos y notar como clase a clase van evolucionando y van ganando confianza que se traduce en su evolución al cantar”.

Para este 2021 volver a cantar en vivo es uno de sus anhelos, como el de todos los artistas que a lo largo del año pasado vieron frustrados sus planes y en muchos casos cortada su fuente de ingresos, por las prohibiciones establecidas debido a la pandemia de Covid 19.

“De ser posible, la idea es volver a los escenarios, tengo previstas algunas fechas en Reta y muchas ganas de volver a tocar, sobre todo mis propios temas. También estoy proyectando junto con Ezequiel, grabar un disco con temas propios, junto también con otras personas que se están sumando al proyecto, ojalá que pueda concretarse.”

Isabel "Isa" Binetti, una cantante con presente y futuro (foto: facebook: Isabel Binetti)

En los últimos años los programas televisivos de búsqueda de talentos musicales a través de concursos, se han extendido tanto a nivel nacional como internacional pero para Isabel no es una opción participar en ellos.

“Estuve en un par de casting y no me gustan como se manejan. Eso de que miren mal o hagan caras raras a la gente que canta mal, no me gusta, no me interesa, prefiero ir despacito, a mi ritmo y que se vayan dando las cosas de a poco a tener un boom y que luego desaparezca. Lamentablemente acá en Argentina pasa eso con ese tipo de programas, se valora más la historia de vida del participantes que sus aptitudes artísticas”.

Paso a paso, pero caminando firme, así transita Isa Binetti por este camino que eligió como forma de vida. Un camino nada fácil, solo para audaces que saben que con sacrificio, humildad y plena dedicación se llega al objetivo. Isa tiene las cualidades para proyectar su carrera hacia lugares que quizás, todavía no imagina. Claro está, que muchas veces, en esta profesión que eligió, hace falta, además, un golpe de buena suerte. La vida se encargará de brindárselo, porque Isa, al talento ya lo tiene… lo tiene y le sobra.

Aquí te dejamos una pequeña muestra de ello: