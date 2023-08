Cómo está hoy “Nandito”, el hijo de “María, la del Barrio”, el éxito de Thalía que en breve vuelve a la pantalla

Pasaron 28 años desde el estreno de la novela que protagonizó Thalía, pero que se ha vuelto un clásico que siempre el público quiere volver a ver: María la del Barrio. Es por eso que en breve volverá a la pantalla de Telefe.

En ese marco, recordamos a uno de los personajes más importantes: “Nandito”, el hijo de “María”. El actor Osvaldo Benavides fue quien lo encarnó y hoy tiene 44 años.

Si bien aquellos fueron los primeros pasos de Benavides en el medio, siguió trabajando en numerosos proyectos: novelas, series y películas los vieron crecer.

En la aclamada serie, Benavides interpretó a “Nandito” cuando apenas tenía 16 años. Su personaje era el hijo perdido de María (Thalía) y Luis Fernando (Colunga). Tras varios años de búsqueda, en la historia, finalmente, María encuentra a su hijo.

Luego del encuentro, reaparece la malvada Soraya (Itatí Cantoral). La villana logra enamorar a “Nandito”. Y lo que le sigue ya es historia conocida, pero quienes no lo recuerden tendrán una nueva oportunidad en breve.

Benavides cumplió en junio pasado 44 años. Está más maduro y luce un aspecto sexy, formal y elegante, con barba y cabello canoso.

El actor siguió su camino profesional en la industria televisiva con producciones como “Te sigo amando”, “Preciosa”, “Locura de amor”, “Daniela”, “Lo que la vida me robó” y “A que no me dejas”, entre otras. Además, hizo cine, participó de series de Netflix como “Monarca” y es músico.

El actor siguió su camino profesional en la industria televisiva, el cine y la música.

En cuanto a su vida personal, según lo que muestra en sus redes, es papá de dos niños, aunque suele ser bastante cuidadoso a la hora de mostrarlos.

Cuándo vuelve “María, la del barrio”

La telenovela cuenta con 185 episodios y llegará a la pantalla de Telefe el próximo domingo 3 de septiembre. La idea del canal es potenciar un poco más los fines de semana y aprovechará el piso de público que deja “La Peña de Morfi”.

Vuelve "María, la del barrio" Foto: web

Otro de los recursos que esperan conseguir para promocionar el regreso de este clásico es una entrevista con Thalía, aunque la figura mexicana todavía no lo confirmó.