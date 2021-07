Tras el incendio intencional producido en la madrugada del viernes en un galpón utilizado como cochera en Güemes y Libertad, que afectó también a un supermercado chino lindero a la cochera, Vía Tres Arroyos dialogó con Carlos Pissani propietario de ambos inmuebles quien alquila sus instalaciones.

“Esto que ha pasado es un desastre y es inentendible. Se están haciendo los peritajes y esperamos que con ayuda de las cámaras se pueda saber quien fue el responsable de todo esto.” - indicó.

incendio intencional en una cochera (Foto: Vía Tres Arroyos)

Sobre los hechos Pissani expresó: “Estaba mirando televisión y sentí un ruido extraño. Cuando salgo a la calle veo a una persona saliendo de mi casa. No cabe duda que fue intencional”.

“No tengo problemas con nadie, y mucho menos para terminar en esto, por eso mi sorpresa, jamás lo imaginé”.

“Acá había 5 camiones de un señor que me alquila el lugar para guardarlos, fueron directamente a los camiones que no son míos, esto no fue para mi. Estaba también mi auto y no lo tocaron.”

Vía Tres Arroyos pudo confirmar que los camiones pertenecen a Carlos Baliña.

incendio intencional en una cochera (Foto: Vía Tres Arroyos)

Pissani le alquila el galpón como cochera desde hace aproximadamente 9 meses.

“Hay que evaluar todos los daños que son millonarios por suerte no le pasó nada a mi familia y mi casa está bien. Cuando llegaron los bomberos, en menos de 10 minutos, evitaron que el fuego pase a la casa”.

Por último Pissani agradeció a quienes lo están ayudando en este difícil momento: “Agradezco la solidaridad de los amigos, me ha llamado mucha gente”.

incendio intencional en una cochera (Foto: Vía Tres Arroyos)

Subcomisario Fabián Korman: “estamos a la espera de los peritajes”

El Subcomisario Fabían Korman dialogó con este medio e indico que se aguardan los resultados de los peritajes.

“Estamos trabajando en conjunto con la Sub DDI local en busca de cámaras que nos puedan aportar mayor información sobre la presunta persona que ve el damnificado salir del lugar”.

Korman además confirmó que Carlos Baliña se presentó a declarar en la dependencia policial:

“Estuvo declarando y no pudo aportar mucho. Indicó que tenía los camiones a resguardo en ese lugar, donde alquilaba ese predio como cochera.”