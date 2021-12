Tras la muerte en Tandil de Jorge Simón, declaró Luciano Jaureguiber en la Unidad Funcional de Investigaciones Especiales y Violencia Institucional del departamento Judicial de Azul ante el fiscal José Ignacio Caloje.

Luego de denegarle la eximición de prisión en segunda instancia, y a la expectativa de la decisión final de la cámara de Casación de La Plata, que determinará si irá o no a prisión, el exdirector de Espacios Verdes declaró y dejó frases destacadas tras sus dichos del 22 de diciembre.

“Nunca tuve intenciones de provocar el daño que ocasioné”

Fuentes consultadas por Vía Tandil reconocieron que, a comienzos de la declaración, Luciano Jaureguiber pidió disculpas a la familia de Jorge Simón, y confesó que intentó comunicarse por diferentes medios con el círculo íntimo del joven de 19 años pero no lo logró.

“Lo único que sentí fue el golpe, nunca vi que choqué a alguien”

Luego de reunirse con amigos, y confesar que tomó alcohol durante el encuentro, Jaureguiber reconoció que se retiró solo de la casa ubicada en Ugarte, en el barrio La Movediza. “Tomé un vaso de cerveza mientras charlábamos y en la cena tomé un vaso de vino para acompañar la comida”, agregó el implicado.

También reconoció que el camino que tomó de regreso a su casa no era el que utilizaba con normalidad. Es que al día siguiente debía viajar a María Ignacia Vela para controlar una obra, por lo que decidió tomar esa ruta para compararla con el trabajo realizado en la luminaria del espacio NIDO, recientemente inaugurado. “No es el camino que hubiese tomado para ir a mi casa”, confesó Jaureguiber.

“Mi duda era si había sido un accidente”

Luego del encuentro entre amigos, el exdirector de Espacios Verdes del Municipio de Tandil aseguró que se fue de la reunión aproximadamente a las cuatro de la mañana, y al momento del impacto, nunca creyó que había chocado a Jorge Simón.

“Lo único que sentí fue el golpe, nunca vi que choqué a alguien, nunca vi a nadie”, declaró Jaureguiber, que llegó a su casa horas más tarde y allí fue en donde observó los daños que se produjeron en su vehículo tras el accidente vial.

“No era la mejor zona para detenerme”

Durante su declaración, el conductor que ocasionó la muerte de Jorge Simón se sinceró y dijo que sintió miedo por lo que había ocurrido minutos antes, ya que temía haber sido víctima de un intento de robo.

“No me detuve porque el auto andaba normal y tal vez no era la mejor zona para detenerme dada la peligrosidad [...]. El golpe me tomó por sorpresa y me generó incertidumbre y temor”, indicó Jaureguiber.

“No fui al hospital porque mi abogado dijo que no lo haga”

Horas más tarde del accidente, Luciano Jaureguiber intentó descifrar qué era lo que había sucedido aquella trágica noche y es por eso que optó por contactar a Roberto Pérez, chofer del intendente de Tandil Miguel Ángel Lunghi.

Luego de una conversación a través de WhatsApp, y de encontrarse, el funcionario lo llamó y le confirmó lo que había sucedido: Jorge Simón estaba internado, por lo que le pidió que se entregue a la Justicia.

“No me ofreció ningún tipo de ayuda, me mandó un mensaje de apoyo”, advirtió Jaureguiber, y tras contactar a varios abogados, se presentó a la comisaría N°2 de la ciudad, en donde le secuestraron el vehículo y horas más tarde entregó su celular.

Si bien afirmó que quería entregarse y “estar a disposición de la Justicia”, su abogado en ese momento (actualmente está representado por Luciano Tumini), Juan Cruz Area, le recomendó no ir al hospital Ramón Santamarina, en donde Jorge Simón luchaba por su vida.

“Me recomendó que no lo haga, que me quede tranquilo”, sintetizó Jaureguiber durante su declaración en Azul ante el fiscal José Ignacio Caloje. Ahora deberá esperar la última instancia en la cámara de Casación de La Plata para definir su destino.