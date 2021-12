La causa que investiga la muerte de Jorge Simón en Tandil no tiene fin. Es que, luego de viralizarse la polémica conversación entre el chofer de Miguel Lunghi y el conductor que atropelló al joven de 19 años de Tandil, familiares y miembros de la agrupación “1 de Octubre” tiraron las vallas y fueron contra los efectivos policiales que custodiaban el Municipio.

Nueva marcha frente al Municipio de Tandil

A pesar de la reunión entre familiares de Jorge Simón y el intendente de Tandil Miguel Lunghi, los ánimos se pusieron al rojo vivo tras viralizarse detalles de la causa que el círculo íntimo del tandilense fallecido no conocía.

“Las declaraciones que salieron últimamente nos caen muy mal, porque hay gente que sabía de esto. De la causa no se nada, nadie me informo nada, nosotros fuimos a ver a un abogado y no lo autorizaron a ver la causa”, disparó Marcelino Simón en diálogo con Vía Tandil, padre de Jorge, fallecido días atrás tras ser embestido por Luciano Jaureguiber.

Nueva marcha frente al Municipio de Tandil

A su vez, reconoció que hasta el momento el único respaldo que tienen es por parte de Griselda Altamirano, dirigente de la agrupación “1 de Octubre”, y a su vez, fue más allá: “Esto va más allá de lo que es la muerte de mi hijo. Nosotros queremos una solución ya: a nosotros no nos informan nada, y este tipo (por Luciano Jaureguiber) está informado de todo”.

“Nosotros somos nulos y nos tratan como una escoria de la sociedad. Me siento como el primer día porque no se nada de la causa”, sentenció Marcelino, que exige respuestas tras la muerte de su hijo en manos de un funcionario del Municipio de Tandil.

Caos en Tandil: tiraron vallas y agredieron a efectivos policiales que custodiaban el Municipio

Nueva marcha frente al Municipio de Tandil

Este lunes 13 de diciembre, integrantes de la agrupación 1 de Octubre derribaron las vallas que rodeaban el Municipio de Tandil e intentaron ingresar al recinto, tras la viralización de los audios post accidente entre el chofer del intendente Miguel Lunghi y Luciano Jaureguiber.

Es por eso, que en horas de la mañana, el establecimiento amaneció repleto de efectivos policiales que actuaron de “barrera humana” para impedir un nuevo ataque como el que se originó la semana pasada que dejó como saldo destrozos en el Municipio de Tandil.